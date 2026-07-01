Murió hombre al caer de cantera en Tehuacán

Desde Puebla

Hombre de la tercera edad perdió la vida tras caer de una altura de más de 35 metros, cuando trabajaba en una cantera.

En Santa María Coapan, Tehuacán.

Los reportes indican que la persona, además de caer, parte del material le cayó encima yperdió la vida de manera instantánea.

Los trabajadores mencionaron que su compañero se encontraba en la parte alta de la cantera, se supone que apoyado de cuerdas comenzaría a descender y a trabajar para desprender la piedra; sin embargo escucharon el grito y el ruido del materialque cayó.