Ejecutaron a un hombre en Texmelucan

Desde Puebla

Hombre fue asesinado con arma de fuego por sujeto que irrumpió en un establecimiento de maquinitas en San Martín Texmelucan.

En un negocio sobre la calle Vicente Guerrero, en las inmediaciones de la plaza principal de la comunidad San Rafael Tlanalapan.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor ingresó al negocio y disparó a quemarropa contra su víctima, para después darse a la fuga en motocicleta.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del occiso.

En el interior del establecimiento fueron localizados ocho casquillos percutidos de calibre 9 milímetros.