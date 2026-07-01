Familiares de Omar Castro piden castigar a sus homicidas

María Tenahua

Familiares de Omar Castro Flores se manifestaron fuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), para denunciar la nula justicia tras su asesinato.

Por ello, solicitaron que se acelere la investigación, pues está estancada.

Jovita Flores Chumacero, mamá de Omar, señaló que su hijo fue asesinado el pasado 30 de septiembre de 2025.

De acuerdo al dictamen del servicio forense, las causas de muerte fueron asfixia y traumatismo craneoencefálico.

Indicó que no hay justicia para su hijo asesinado brutalmente en su domicilio.

“Estamos pidiendo justicia”.