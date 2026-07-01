Fortalecen la imagen urbana de San Pedro Cholula

*- Las áreas de Alumbrado Público y Parques y Jardines realizaron más de 150 acciones durante la última semana*

Desde Puebla

*1 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el objetivo de garantizar entornos seguros, iluminados y funcionales para las familias cholultecas, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, a través de la Dirección de Servicios Públicos Generales, realizó más de 150 acciones enfocadas en el mejoramiento del alumbrado público y el mantenimiento de las áreas verdes del municipio.

Estas labores responden a la instrucción de la presidenta municipal de mantener en óptimas condiciones la imagen urbana, como un elemento fundamental para elevar la calidad de vida de las y los habitantes de los barrios y juntas auxiliares.

En materia de Alumbrado Público, se llevaron a cabo 38 acciones, entre las que destacan el mantenimiento y la reparación de 25 luminarias para garantizar su correcto funcionamiento, así como la intervención de circuitos eléctricos, trabajos de diagnóstico, supervisión y apoyo técnico en diversas conexiones.

Por su parte, el área de Parques y Jardines realizó 120 intervenciones, entre ellas la poda de 62 árboles, 23 jornadas de recolección de residuos, labores de liberación de banquetas y 14 acciones de mantenimiento integral. Estas tareas beneficiaron a los barrios de Jesús Tlatempa, San Juan Calvario, Santa María Xixitla y San Miguel Tianguisnáhuatl, así como a las juntas auxiliares de Santiago Momoxpan y Santa Bárbara Almoloya.