Inglaterra vence al Congo y se medirá a México en octavos de final

Harry Kane marcó un doblete para darle el triunfo a los ingleses tras una dura batalla ante la República Democrática del Congo

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Inglaterra sufrió más de lo esperado, pero logró sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El conjunto africano sorprendió desde el inicio con un gol de Brian Cipenga al minuto 7, aprovechando un error defensivo para poner contra las cuerdas a los dirigidos por Thomas Tuchel, quienes durante gran parte del encuentro se toparon con una defensa bien organizada y un inspirado arquero Lionel Mpasi.

Cuando el tiempo comenzaba a convertirse en el peor enemigo de los ingleses, apareció su capitán.

Harry Kane igualó el marcador al 75′ con un sólido remate de cabeza tras un centro de Anthony Gordon y, apenas once minutos después, al 86′, volvió a hacerse presente con un potente disparo desde fuera del área para consumar la remontada.

El delantero del Bayern Múnich fue la gran figura del encuentro al marcar los dos goles que mantuvieron con vida a los Tres Leones y evitaron una de las mayores sorpresas del torneo.

Con este resultado, Inglaterra avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará a México en el Estadio Ciudad de México, en uno de los duelos más atractivos de la siguiente ronda. República Democrática del Congo se despidió del Mundial con una actuación que dejó una grata impresión, luego de competir de tú a tú frente a uno de los candidatos al título y quedarse muy cerca de firmar una hazaña histórica.