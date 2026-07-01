También en Puebla hubo daños tras la celebración del triunfo de la selección mexicana

María Tenahua

Luego del triunfo de la selección mexicana frente a Ecuador, este martes por la noche, los aficionados se reunieron a festejar en la avenida Juárez, en la glorieta, pero su saldo fue de tres semáforos destrozados y actos vandálicos en una tienda de conveniencia.

Ante esto, el personal del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), desde temprana hora, realizó limpieza con operativo especial de lavado de banquetas.

Asimismo, la subsecretaría de Movilidad del ayuntamiento de Puebla reparó estos semáforos, que ya están sustituidos.

El ayuntamiento informó que se presentarán las denuncias correspondientes ante estas afectaciones, toda vez que los semáforos son mobiliarios urbanos y quien los afecta tiene que responder.