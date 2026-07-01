Católicos celebran al Señor de las Maravillas

Jorge Barrientos
Con muestras de fe, agradecimiento y solidaridad, cientos de feligreses acudieron al templo del Señor de las Maravillas para participar en los festejos en honor a una de las imágenes religiosas más veneradas de Puebla.
Desde las primeras horas del día, familias enteras, peregrinos y devotos llegaron al recinto para asistir a las celebraciones litúrgicas, elevar sus oraciones y agradecer los favores recibidos, cumpliendo promesas y mandas que, aseguran, les fueron concedidas por el Señor de las Maravillas.
Como parte de la tradición, numerosos creyentes ofrecieron alimentos de manera gratuita a los asistentes. Entre los platillos repartidos destacaron mole, arroz, tamales, tortas, atole y agua fresca, como un acto de gratitud y servicio hacia la comunidad.
El ambiente estuvo marcado por la devoción, con largas filas de personas que esperaban su turno para ingresar al templo, encender una vela o permanecer algunos minutos frente a la imagen religiosa.
Los festejos transcurrieron en un ambiente familiar y de respeto, con la participación de personas provenientes de distintos municipios de Puebla e incluso de otras entidades, quienes año con año mantienen viva esta tradición religiosa.
Las autoridades y organizadores implementaron un operativo para garantizar el orden y la seguridad durante la celebración, mientras que comerciantes y vecinos también se sumaron a la festividad que reúne a miles de creyentes en torno a una de las devociones más representativas del estado.
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