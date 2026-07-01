Tragedia en festejos por victoria de México; tres personas murieron

Celebración por pase del Tricolor a los octavos de final terminó de forma lamentable en Ciudad de México

Leonardo Guzmán Hernández

La histórica victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador, que significó el pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se vio opacada por una tragedia ocurrida durante los festejos en la Ciudad de México.

Autoridades capitalinas confirmaron el fallecimiento de tres personas por asfixia en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, punto donde miles de aficionados se congregaron para celebrar el triunfo del Tricolor.

Las víctimas fueron un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años, quienes recibieron maniobras de reanimación y atención médica, pero lamentablemente perdieron la vida.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los tres aficionados fueron encontrados inconscientes en distintos puntos de la colonia Juárez, cerca del Paseo de la Reforma, donde se concentró una multitud estimada en cerca de un millón de personas. Elementos de Protección Civil, bomberos, paramédicos y policías atendieron la emergencia, mientras que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó sus condolencias a las familias y reiteró el llamado a celebrar con responsabilidad. La presidenta Claudia Sheinbaum también lamentó los hechos y aseguró que el Gobierno brindará apoyo a los familiares de las víctimas.

Lo que debía ser una noche inolvidable para el futbol mexicano terminó marcada por el luto.

La clasificación del Tricolor a los octavos de final, la primera victoria en una ronda de eliminación directa en cuatro décadas, quedó empañada por un hecho que recordó la importancia de reforzar las medidas de seguridad en concentraciones masivas. Mientras México continúa su camino en el Mundial, el país también lamenta la pérdida de tres aficionados que acudieron únicamente a celebrar el triunfo de su selección.