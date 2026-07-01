Sebastián Beccacece deja de ser técnico de Ecuador tras eliminación en el Mundial a manos de México

EXCELSIOR

Sebastián Beccacece deja el cargo de la dirección técnica de Ecuador. Tras la eliminación en el Mundial 2026 se hizo efectiva la culminación de su contrato.

“Noche triste y dolorosa para el pueblo ecuatoriano, gracias a los futbolistas por despertar una gran ilusión. Mi contrato finaliza con el Mundial, está demás decirlo, pero me hubiera encantado llegar más, fui muy feliz, vivimos una hermanad extraordinaria compartiendo últimos momentos, ese respeto y esa entrega, compromiso de un grupo de guerreros”, dijo Beccacece en rueda de prensa, en el Estadio Ciudad de México.

El estratega, quien condujo a La Tri al Mundial 2026 como sublíder de las eliminatorias Conmebol, vio el fin de su gestión con la derrota por 2-0 en el Estadio Azteca, en la pelea por el boleto a los octavos de final.

Mientras la prensa ecuatoriana explotaba en críticas por el planteamiento ante la Selección Mexicana, en el Estadio Azteca los medios esperaron una hora la aparición tanto de Beccacece como de los futbolistas en la zona mixta.

“En el primer tiempo nos superó en mitad de cancha, en juego, como le dije a los futbolistas, fue responsabilidad mía, no hicimos lo de siempre, el segundo tiempo para equiparar fuerza. Tuvimos alguna posibilidad (del gol), la verdad que no pudimos sacar el estilo, pero hoy es dolor y tristeza, lo dimos todo y las cosas que nos dijimos hoy fueron profundas y lindas”, mencionó del cotejo en CDMX.

En el Mundial 2026, Ecuador debutó con derrota ante Costa de Marfil (1-0), igualó a ceros con Curazao y venció sorpresivamente a Alemania (2-1).

El balance de Beccacece con los ecuatorianos es de 24 partidos (9 victorias, 12 empates y 3 derrotas), por 22 goles a favor y 11 en contra.

“México tuvo lo suyo y queda felicitar. Trabajan bien, buena referencia, mucho tiempo de preparación, sí creo que hay gran trabajo”