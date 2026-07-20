España arrasó en los premios del campeonato; ¿qué más ganaron?

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La Selección España no solo se proclamó campeona del mundo en Nueva Jersey; la histórica actuación de La Roja también quedó reflejada en la ceremonia de premiación, donde sus futbolistas dominaron los principales reconocimientos individuales, confirmando el extraordinario nivel que mostró el equipo dirigido por Luis de la Fuente a lo largo del torneo.

La escuadra ibérica conquistó tres de los cuatro premios más importantes que entrega la FIFA al finalizar una justa mundial.

El mediocampista Rodri fue distinguido con el Balón de Oro como el mejor jugador del campeonato, luego de convertirse en el líder futbolístico de una plantilla que dominó el mediocampo, controló el ritmo de los partidos y terminó levantando el trofeo más importante del futbol.

El jugador del Manchester City fue el eje del funcionamiento español durante toda la competencia. Su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y mantener el equilibrio entre defensa y ataque lo convirtió en una pieza irremplazable para una selección que solo recibió un gol en las rondas de eliminación directa.

La nueva generación española también fue reconocida

El dominio de España en la ceremonia continuó con Unai Simón, quien recibió el Guante de Oro gracias a sus decisivas intervenciones y a la seguridad que transmitió bajo los tres postes durante todo el Mundial. El arquero fue determinante en varios encuentros y terminó siendo uno de los pilares del campeonato conquistado por La Roja.

Otro de los grandes protagonistas fue Pau Cubarsí. Con apenas 19 años, el defensor central fue elegido como el Mejor Jugador Joven del torneo, consolidándose como una de las grandes revelaciones del futbol internacional. Su madurez, liderazgo y solidez defensiva sorprendieron a propios y extraños, convirtiéndolo en una de las figuras del campeonato.

La única distinción que escapó del dominio español fue la Bota de Oro, que quedó en manos del francés Kylian Mbappé. El delantero terminó como máximo goleador del Mundial con 10 anotaciones, confirmando una vez más su capacidad para aparecer en los grandes escenarios, aunque Francia no logró alcanzar la final.

La gran final también dejó a su propio héroe. Ferran Torres, autor del gol que le dio el triunfo a España sobre Argentina en los tiempos extra, fue reconocido como el Jugador del Partido, después de ingresar desde el banquillo y cambiar el destino del encuentro con la anotación que significó la segunda estrella para La Roja.

Un Mundial teñido de rojo

Los premios individuales terminaron siendo el reflejo del dominio que España ejerció durante toda la Copa del Mundo. El equipo de Luis de la Fuente combinó una defensa sólida, un mediocampo dominante y un ataque dinámico para conquistar el segundo Mundial de su historia, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

Con Rodri, Unai Simón y Pau Cubarsí encabezando la lista de galardonados, además del protagonismo de Ferran Torres en la final, la selección española cerró un torneo inolvidable que no solo la devolvió a la cima del futbol mundial, sino que confirmó el nacimiento de una nueva generación capaz de marcar una época.

Los premios individuales del Mundial 2026