México se metió entre las cinco selecciones de la Copa del Mundo del 2026

AS MÉXICO

La Copa del Mundo 2026 terminó con España venciendo a Argentina en la Final del Mundial en Norteamérica, encuentro que se quedó fuera de ser uno de los mejores calificados por los aficionados que vieron este encuentro, al menos, en Estados Unidos.

En el top cinco de encuentros que fueron mejores calificados por los televidentes se encuentra uno que involucra a la Selección Mexicana de Futbol, la cual fue eliminada en los octavos de final después de vencer a Ecuador en los dieciseisavos de final.

De acuerdo con Seriesgraph, página web que recopila las puntuaciones que la gente da a programas de televisión, el encuentro de la Selección Mexicana frente a su similar de Inglaterra fue el tercer partido mejor valorado por los televidentes del Mundial 2026.

El partido donde México quedó eliminado frente a los dirigidos por Thomas Tuchel tiene una calificación de la afición de 9.5, siendo el tercer mejor valorado en Estados Unidos, solo por debajo de un juego de Argentina y por el partido del tercer lugar.

El juego mejor calificado de la Copa del Mundo fue el Argentina vs Cabo Verde, donde la Selección de Lionel Andrés Messi sufrió para poder vencer a Vozinha y compañía en los dieciseisavos de final de este mundial, teniendo una calificación de 9.8.

El segundo mejor calificado fue el encuentro entre Francia e Inglaterra del pasado sábado por el tercer lugar del Mundial 2026, el encuentro donde los ‘Tres Leones’ ganaron por marcador de 6-4 fue calificado con un 9.7 gracias al espectáculo goleador que dieron ambas selecciones en Miami.

¿Cuáles fueron los partidos mejores calificados del Mundial?

1. ⁠Argentina vs Cabo Verde (9.8)

2.⁠ ⁠Francia vs. Inglaterra (9.7)

3.⁠ ⁠México vs. Inglaterra (9.5)

4.⁠ ⁠Argentina vs. Egipto (9.4)

5.⁠ ⁠Bélgica vs. Senegal (9.3)