Prevé Congreso de Puebla sesión extraordinaria por temas pendientes: Pável Gaspar 

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, informó que existe la intención de llevar a cabo una sesión extraordinaria entre jueves y viernes de esta semana, con el propósito de desahogar diversos asuntos legislativos que permanecen pendientes, entre ellos el denominado Plan B.

El legislador explicó que la realización de la sesión aún debe ser aprobada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, órgano que será el encargado de definir la fecha definitiva.

“Estamos trabajando para que, de ser el caso, se sesione esta semana. La intención es hacer esta sesión extraordinaria jueves o viernes, pero recuerden que lo tenemos que pasar por la Junta de Gobierno. Ya lo estamos trabajando, aunque al final quien lo va a definir es la Junta”, señaló.

Gaspar Ramírez destacó que existen diversos pendientes legislativos que requieren ser atendidos a la brevedad, por lo que se busca concretar la sesión extraordinaria antes de concluir la semana.

“Lo que sí les aseguro es que lo vamos a plantear para que este viernes pudiéramos sacar adelante esa sesión extraordinaria”, afirmó.

En otro tema, el también coordinador del Congreso se pronunció sobre la posibilidad de que integrantes del Poder Ejecutivo comparezcan ante el Legislativo para informar sobre su trabajo, al señalar que mantiene una postura de respeto y apertura.

Recordó que diversos funcionarios estatales ya han acudido al Congreso para rendir cuentas, entre ellos secretarios de estado y el jefe de gabinete, José Luis García Parra.

Consideró que, de existir una solicitud formal por parte de las y los diputados, se analizaría la posibilidad de convocar a otros servidores públicos.

“Han dado muestra de rendición de cuentas los secretarios y el jefe de Gabinete, García Parra. Todo lo que sean resultados y solicitudes, soy muy respetuoso y lo plantearemos con la secretaria para que pudiera venir a platicar con nosotros, si fuera el caso”, comentó.

Asimismo, indicó que hasta el momento no ha recibido una petición formal por parte de las legisladoras o legisladores para solicitar nuevas comparecencias; sin embargo, aseguró que, de presentarse, se atenderían con disposición.

“No me han pedido las compañeras y compañeros que vengan, pero lo haríamos con mucho gusto”, concluyó.

Avalan reformas para combatir reclutamiento infantil y explotación sexual

-La Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez también avaló un proyecto de dictamen para fortalecer el sistema de adopciones en Puebla

La Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, que preside la diputada María Fernanda de la Barreda Angon, avaló el proyecto de dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, así como para reformar el artículo 82 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla.

El propósito del proyecto de dictamen es consolidar un sistema jurídico y social que proteja efectivamente a niñas, niños y adolescentes del reclutamiento forzado, garantizando su desarrollo integral y contribuyendo a la paz social. Asimismo, busca actualizar el marco jurídico local frente a las modalidades delictivas de explotación sexual infantil.

Durante el análisis del proyecto de dictamen, la diputada Esther Martínez Romano destacó que la protección de las niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad permanente del Estado, por lo que respaldó el dictamen para reforzar las obligaciones de las autoridades de implementar acciones preventivas, capacitación especializada y mecanismos de protección integral, además de incorporar al sector turístico y de hospedaje en la detección y denuncia de estos delitos, con el propósito de salvaguardar los derechos y el desarrollo de la niñez.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue formulado, bajo el principio de concentración, con las iniciativas presentadas por las diputadas María Fernanda de la Barreda Angon y Fedrha Isabel Suriano Corrales, así como por el diputado José Miguel Trujillo de Ita.

De igual manera, el órgano colegiado aprobó el proyecto de dictamen para adicionar los artículos 112 Bis y 112 Ter a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con la finalidad de fortalecer el sistema de adopciones en el estado de Puebla mediante la creación e incorporación del Consejo Técnico de Adopciones.

Durante su intervención, la diputada Esther Martínez Romano respaldó la creación del Consejo Técnico de Adopciones en la legislación estatal, al considerar que este órgano colegiado, integrado por especialistas en las áreas jurídica, médica, psicológica y de protección infantil, permitirá evaluar con idoneidad a los solicitantes y dar un seguimiento integral antes, durante y después del proceso.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas María Fernanda de la Barreda Angon, Esther Martínez Romano, Susana del Carmen Riestra Piña y Nayeli Salvatori Bojalil, así como el diputado Julio Miguel Huerta Gómez.