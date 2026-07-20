Sube a 5.208 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

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El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió a 5.208 el domingo (19.07.2026), luego de que las autoridades reportaran otros 89 fallecimientos.

Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

En tanto la cifra de heridos se mantiene en 16.740, el total de personas rescatadas llega a 6.462, mientras que 128.324 familias han recibido atención y 21.235 han sido acogidas en 107 campamentos temporales que el gobierno habilitó en las zonas afectadas, indicó el reporte.

Según el más reciente informe del gobierno, 856 edificios resultaron afectados por los terremotos, y de estos 190 colapsaron.