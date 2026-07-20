Encubrimiento ilícito y abuso de autoridad, delitos imputados a ex secretarios de seguridad de varios municipios: FGE

Erika Méndez

La titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Idamis Pastor, dio cuenta de los delitos por los que fueron imputados seis directores de seguridad de diferentes municipios de Puebla.

Durante la mañanera de Alejandro Armenta Mier, especificó que los detenidos fueron Manuel N., de Jopala; Ángel N., de Tlaola; Evidencio N., de Tlapacoya; David N., de Chietla; Gonzalo N., de Tehuitzingo y José Santiago N.,de Chila de la Sal.

Los delitos de la imputación a proceso son encubrimiento ilícito y abuso de autoridad.

Por otra parte, la fiscal confirmó la detención de Javier N., por la probable responsabilidad en el delito de cohecho en el homicidio del periodista Josúe en San Martín Texmelucan.

El investigado fue localizado en una tienda de conveniencia en la localidad de San Lucas Atoyatenco, detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.