Clínica “La Sagrada Familia” sigue abierta, pese a muerte de una menor

María Huerta

La clínica “La Sagrada Familia”, en San Pedro Cholula, mantiene actividades de manera habitual, tras el caso de una menor que falleció tras un procedimiento médico.

Mientras familiares exigen justicia, las circunstancias del fallecimiento continúan no esclarecidas públicamente.

Cabe señalar que una niña de seis años falleció en la clínica La Sagrada Familia, en San Pedro Cholula, donde familiares denunciaron presunta negligencia médica.