Esculturas de Amy Camacho y Pedro Ángel Palou en el Centro Histórico, dañadas y robadas nuevamente

María Tenahua

Las esculturas del escritor Pedro Ángel Palou y la empresaria Amy Camacho nuevamente fueron vandalizadas robadas.

Les faltan piezas y realizarán su reparación.

En un recorrido, se observó que la escultura de la poblana que estuvo al frente del zoológico Africam Safari ya no cuenta con el águila en el hombro derecho y, en la mano izquierda, la mariposa solo está a la mitad y le falta parte de unas hojas en el lado izquierdo de la cintura.

Esta escultura de la integrante familia Camacho Wardle, ubicada en la calle peatonal 5 de Mayo y 8 Poniente, ha sido invadida por el ambulantaje que todos los días se coloca en esta zona.

Asimismo, la estatua del escritor Pedro Ángel Palou, tiene una afectación, pues le cortaron la mano del lado derecho; ésta se encuentra ubicada en la calle peatonal mencionada a la altura de la Avenida Reforma.

Las esculturas son:

Pedro Ángel Palou, escritor, ubicado en la calle 5 de Mayo y Avenida Reforma

Javier López Díaz, comunicador, en la calle 5 de Mayo y 2 Poniente

Hugo Leitch Meyer, escritor de “Las Calles de Puebla”; ubicada en la 5 de Mayo entre la 4 Poniente

Isabel de Portugal, quien otorgó el título de Ciudad de los Ángeles a Puebla en 1532; en la calle 5 de Mayo 4 Poniente

Natalia Serdán Alatriste, pieza importante para la preparación del movimiento revolucionario de 1910, se encuentra en la 5 de Mayo y 6 Oriente

Amy Louise Camacho Wardle, empresaria, activista y ambientalista que lideró Africam Safari, se encuentra en la 5 de Mayo y 8 Poniente

Elena Garro, escritora, estaba en la 5 de Mayo y 10 Poniente y fue reubicada en la zona del Carolino, en la Plaza de la Democracia.

Gaspar Henaine Pérez, “Capulina”, ubicada en la calle 5 de Mayo y 12 Poniente.