Más de 3 millones de chiles em nogada espera vender la Canirac este año 

María Tenahua

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Juan José Martínez Sánchez, resaltó que esta temporada de chile en nogada espera vender más de tres millones de piezas.

Se desea sea un gran respiro para el sector.

Están listos para recibir a los miles de comensales de este platillo y este año se impulsará a los productores adquiriendo sus ingredientes.

Señaló que tiene la esperanza de que esta temporada sea lo que les ayude a mejorar el año, debido a que el primer semestre no fue óptimo.

El representante de la Canirac comentó que los poblanos acuden a degustar un chile en nogada, pero también los turistas que acuden cada año a consumir este platillo poblano.