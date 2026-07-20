El mundial que pasó de criticado a convertirse en uno de los mejores de la historia

Leonardo Guzmán Hernández

Antes de que rodara el balón, el Mundial de 2026 parecía estar destinado al fracaso. Las críticas apuntaban a todo: la organización, la sede principal en Estados Unidos, las decisiones de la FIFA, la corrupción y la forma en la que se manejó el torneo. Muchos aseguraban que sería una Copa del Mundo sin esencia. Sin embargo, cuando comenzó el futbol, la historia cambió por completo. Una vez más quedó demostrado que la pasión de la gente siempre será más grande que cualquier polémica.

¿Cómo olvidar un Mundial que nos regaló historias irrepetibles? Cabo Verde, en su primera participación, fue eliminada sin perder un solo partido tras empatar con tres campeones del mundo. Su arquero, Vozinha, se ganó el respeto y el cariño de millones de aficionados por sus actuaciones memorables. Al mismo tiempo, selecciones históricas como Uruguay se despidieron desde la fase de grupos, recordándonos que en una Copa del Mundo ningún nombre garantiza el éxito.

¿Cómo olvidar el Mundial en el que México hizo que por momentos el planeta olvidara que existían otros dos países anfitriones? La Selección Mexicana dejó el alma en cada partido, volvió a unir a un país entero y regaló una frase que quedará para siempre en la memoria de los aficionados: “¿Y si sí?”. Fue un equipo que hizo soñar no solo a su gente, sino también a millones de aficionados de otros países que terminaron apoyando la ilusión mexicana.

También fue el Mundial de las despedidas. Guillermo Ochoa puso punto final a una carrera histórica tras disputar seis Copas del Mundo, mientras Luka Modrić dijo adiós al torneo que tantas alegrías le dio a Croacia. Neymar luchó contra el tiempo para llegar a la competencia, pero terminó marchándose entre lágrimas al entender que aquella había sido su última oportunidad de conquistar el trofeo más importante del futbol. Cristiano Ronaldo también cerró su historia mundialista sin poder levantar la Copa. El sueño quedó incompleto, aunque su legado permanecerá intacto como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos y el goleador de mayor edad en la historia del torneo.

Fue también la Copa del Mundo de Kylian Mbappé. El francés volvió a demostrar que este escenario parece hecho para él, convirtiéndose nuevamente en el máximo goleador del torneo y conquistando, por segundo Mundial consecutivo, la Bota de Oro. Una actuación que confirmó que sigue siendo uno de los grandes protagonistas del futbol mundial.

Y cómo olvidar a Lionel Messi. Con 39 años, el argentino volvió a demostrar por qué muchos lo consideran el mejor futbolista de todos los tiempos. Peleó hasta el último partido, siguió rompiendo récords, amplió su legado como máximo asistidor en la historia de los Mundiales y volvió a llevar a Argentina hasta una final. Aunque esta vez se quedó con las manos vacías, dejó claro que ya no tenía nada que demostrarle al futbol.

Pero toda historia necesita un nuevo protagonista. Con apenas 19 años, el heredero al trono levantó la Copa del Mundo liderando a una selección joven, valiente y dominante de principio a fin. Un equipo que dejó claro que el futuro ya llegó y que el futbol siempre encuentra nuevas estrellas para seguir escribiendo su historia.

Al final, este Mundial dejó una enseñanza que va mucho más allá del deporte. Demostró que, sin importar los conflictos políticos, las diferencias sociales o las polémicas que rodean a la FIFA, cuando inicia una Copa del Mundo millones de personas vuelven a reunirse alrededor de un mismo sentimiento.

Porque te guste o no el futbol, cada cuatro años ocurre algo que ningún otro evento en el planeta consigue: hacer que millones de personas rían, lloren, sufran, celebren y sueñen al mismo tiempo por los colores de un país.

Y eso es, precisamente, la magia de un Mundial.