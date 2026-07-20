Realizan faena en San Pedro Cholula

*- Las labores de limpieza y mejoramiento urbano fortalecen la participación ciudadana y el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno.*

Desde Puebla

*20 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Se llevó a cabo una jornada de faenas comunitarias en el parque del barrio de Jesús Tlatempa, encabezada por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández; la directora general, María Soledad Sevilla; y la familia DIF, en coordinación con la Microrregión 18 del SEDIF, representada por su titular, Joel Meneses, así como con la delegada estatal de Gobernación, Berenice Porquillo.

Durante la jornada se realizaron labores de barrido de calles, recolección de basura en las áreas verdes, pinta de guarniciones y retiro de maleza en las banquetas, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y mantener espacios públicos dignos para las y los vecinos.

Estas jornadas tienen como propósito atender necesidades comunes mediante el trabajo colectivo, voluntario y solidario de la comunidad. Asimismo, buscan fortalecer el cuidado del medio ambiente, mejorar la infraestructura urbana, promover la cohesión social, impulsar la corresponsabilidad y reforzar el sentido de pertenencia entre la ciudadanía.