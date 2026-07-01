¡Ya se endeudó de por vida!: Armando le dio un golpazo al jaguar XKB estacionado y lo atrapó la policía en Atlixco

Desde Puebla

Personal de Tránsito Municipal de Atlixco aseguró a un hombre señalado como responsable del delito de daño en propiedad ajena derivado de un hecho de tránsito registrado en la colonia Los Ángeles.

El incidente ocurrió sobre Boulevard Rafael Moreno Valle, cuando elementos municipales acudieron tras recibir un reporte de colisión entre una camioneta Ford Lobo y un vehículo Jaguar XK8 que se encontraba estacionado. En el lugar, el propietario del automóvil afectado señaló que escuchó un fuerte impacto y observó que el conductor de la camioneta descendió de la unidad tras el choque.

Derivado del señalamiento directo y las diligencias correspondientes, fue detenido Armando “N”, de 53 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de daño en propiedad ajena a título culposo.

Ambas unidades fueron aseguradas y trasladadas al corralón correspondiente, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.