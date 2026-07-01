Suman casi 2 mil muertos y 10 mil heridos por sismos en Venezuela

LA JORNADA

Caracas. Al cumplirse el sexto día desde que ocurrieron los dos sismos que estremecieron a Venezuela, el gobierno reportó que la cifra oficial de fallecidos ascendió a mil 942 y la de heridos a 10 mil 571, así como 15 mil 866 damnificados.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y vocero gubernamental, ofreció datos que apuntan hacia la posibilidad de un cálculo general de las pérdidas humanas, aunque el gobierno ha evitado hablar de de-saparecidos, limitándose al registro de casos confirmados.

Rodríguez explicó que después de un análisis con sobrevuelos de drones, del censo, encuestas a los atendidos en los hospitales y los testimonios de familias y rescatistas, “calculamos que aproximadamente 30 mil personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar en el momento de los dos terremotos.

“En los primeros momentos después de la emergencia se calcula que aproximadamente entre 13 mil 400 y 13 mil 500 personas lograron salir por ellas mismas o ayudados por sus familiares de la zona de desastre”, declaró.

Agregó que el primer día luego del fenómeno, hace una semana, con el esfuerzo de los funcionarios locales, voluntarios y familiares fueron rescatadas 2 mil 407 personas en el eje Catia La Mar-Caraballeda.

El total hasta ayer fue de “6 mil 461 rescatados”, y “si a eso le sumamos las 13 mil 400 a 13 mil 500 personas que pudieron salir por sus medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de 19 mil 861 personas que salvaron la vida en La Guaira en esas horas terribles”.

Rodríguez no lo dijo, pero las cifras ofrecidas por él permiten hacer un cálculo de las posibles pérdidas totales. Si el gobierno estima en 30 mil la cantidad de personas que estaban en la zona al momento del desastre y registra 19 mil 861 vidas salvadas, quedarían alrededor de 10 mil 139 que no lo lograron.

Esta cifra coincide con una estimación realizada por personal de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El día anterior, el coordinador del organismo en el país, Gianluca Rampolla del Tindaro, indicó luego de afirmar que no pretendía “especular con cifras que el gobierno no haya anunciado oficialmente”, que podía ofrecer “un indicador aproximado.

“Estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10 mil bolsas para cadáveres”, reveló.

El legislador hizo también la relación de edificaciones afectadas: “hay 855 inmuebles dañados en todo el país; 189 se colapsaron de forma total (158 estaban en La Guaira) y 666 se dañaron muy gravemente o cayeron de forma parcial”.

Sin embargo, una evaluación publicada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) estima 58 mil 870 edificios dañados o destruidos. Los datos son producto de imágenes del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la tierra Copernicus, en dos momentos posteriores a los sismos y al compararlos con imágenes de referencia tomadas el año anterior. Al fusionarlas obtuvo un mapa de daños.

El milagro de Klieber Morán

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que en la madrugada de ayer fue rescatado con vida Klieber Morán, un niño de tres años que logró sobrevivir seis días bajo los escombros del edificio Los Corales Garden 1, en el estado de La Guaira. Las labores de rescate fueron ejecutadas por un equipo profesional de Jordania. Después de su liberación, el menor fue estabilizado y trasladado al estado de Sucre (oriente) para recibir atención médica especializada de emergencia.

Reclamos a la presidenta

Medios internacionales han divulgado imágenes que muestran a un grupo de personas que abuchean y gritan reclamos a Delcy Rodríguez en su visita a uno de los sitios de desastre. La situación se presentó por única vez en los alrededores del edificio Petunia, en el acomodado barrio de Los Palos Grandes, en el municipio Chacao, bastión emblemático de la oposición y la municipalidad.

Un grupo de 20 personas reprocharon a la presidenta que el gobierno “no había hecho nada por el pueblo”, mientras Rodríguez se reunía en el lugar con el alcalde Gustavo Duque.

La situación contrasta con lo observado durante varios días en La Guaira, la zona más afectada, donde el gobierno se ha instalado para atender la emergencia. Las personas reciben a las autoridades con esperanza, enfocados en recuperar a sus familiares y superar la tragedia.

También hay casos en que habitantes de algunos sectores afirman “sentirse olvidados” porque las autoridades no han llegado hasta la zona. Es el caso en El Junquito, sector montañoso con jurisdicción compartida entre Caracas y La Guaira, donde, según reportó Afp, algunos pobladores se han quejado. “El gobierno como tal no ha subido aquí a mandar las máquinas, estamos a la espera (…) Lo que le pedimos es que nos ayude, que las mande para saber qué va a pasar con nosotros”.

Se trata usualmente de casos en que las personas han perdido su vivienda o sufrieron daños e ignoran las condiciones de habitabilidad. Las autoridades han concentrado sus esfuerzos en La Guaira, la zona más devastada y han anunciado inspecciones a todos los lugares con alguna afectación.

El tiempo corre, llegan los buitres

El gobierno reitera que no han cesado los esfuerzos para encontrar sobrevivientes. Un reporte de Reuters relata que en la zona de Los Cocos, una playa muy concurrida en La Guaira, los rescatistas mantenían la esperanza de hallar personas en lo que antes era la planta baja de un edificio residencial, “aunque también buscaban cuerpos mientras los buitres sobrevolaban la zona con parsimonia en medio de la humedad”.

El panorama que se vive en La Guaira es desolador. Amarú Araujo, empresario de 46 años, contó a La Jornada su experiencia durante las primeras horas luego del terremoto, cuando decidió ir con un grupo de voluntarios hasta La Guaira.

“Llevamos herramientas, planta eléctrica y dos ayudantes porque sabíamos que esos insumos eran más importantes que alimentos y medicinas, que ya muchas personas habían aportado”, afirmó.

Explicó que muchas personas trabajan como voluntarios, con o sin experiencia en rescate, pero con conocimiento de las zonas y de las formas de los edificios. “Algo muy importante para saber dónde y cómo buscar”.

El voluntario resaltó que le impactó el paisaje que aparecía ante sus ojos, tanto que el primer esfuerzo era tratar de comprenderlo. “Compartimos con personas que habían perdido a sus familiares y amigos”, relató.

Araujo forma parte de la organización Rotary International, que enlaza y promueve el servicio voluntario entre empresarios y profesionales. Contó también que en su sede de Caracas funciona un centro de acopio. “Hemos recibido grandes cantidades de alimentos, medicinas, ropa, entre otros insumos, que han sido distribuidos a diversos lugares con necesidades específicas”.