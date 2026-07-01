Sheinbaum afirma que T-MEC seguirá vigente hasta 2036 aunque EU no avale su prórroga

EL SOL DE MÉXICO

La presidenta informó que hoy se realiza una reunión virtual entre el representante comercial de EU, Jamieson Greer; el ministro canadiense Dominic LeBlanc y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard

Si Estados Unidos decide no prorrogar el T-MEC por un periodo adicional de 16 años, el tratado comercial no concluirá, sino que permanecerá vigente durante los 10 años restantes establecidos en el acuerdo y estará sujeto a revisiones anuales, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal apuntó este miércoles que, durante esas revisiones anuales, las tres partes, México, Estados Unidos y Canadá, podrán decidir en cualquier momento extender nuevamente la vigencia del tratado por otros 16 años.

Si Estados Unidos decide no prorrogar el T-MEC por un periodo adicional de 16 años, el tratado comercial no concluirá, sino que permanecerá vigente durante los 10 años restantes establecidos en el acuerdo y estará sujeto a revisiones anuales, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal apuntó este miércoles que, durante esas revisiones anuales, las tres partes, México, Estados Unidos y Canadá, podrán decidir en cualquier momento extender nuevamente la vigencia del tratado por otros 16 años.

“No es una fecha límite hoy, sino que si no se envía la carta por parte de Estados Unidos en los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia, solamente que queda una revisión anual, y en este periodo se podrá determinar qué características tendría esa revisión anual. Sin embargo, si en cinco meses o en tres años las tres partes dicen: ‘Podemos prorrogarlo otros 16’, se puede prorrogar otros 16; es decir, no es que ya no se pueda prorrogar”, explicó.

En diversas ocasiones, el presidente Donald Trump ha emitido diversas declaraciones respecto a no querer renovar el T-MEC.

Al respecto, este martes, la mandataria federal explicó el apartado de “Revisión y extensión de la vigencia” del tratado, el cual establece que, si el Gobierno de Estados Unidos decide no prorrogarlo, el acuerdo permanecerá vigente hasta 2036 y será revisado cada año. “Las características de esa revisión se pueden definir en los próximos meses”, indicó.

Señaló que si Estados Unidos quiere terminar de tajo el acuerdo comercial, tendrá que pasar por el congreso. “Hay que recordar que el tratado pasó por los tres congresos, Canadá, Estados Unidos y México. Es una ley vigente. Entonces, si quisiera salirse por completo, tendría que pasar por el congreso”, resaltó.

Sostuvo que México y Canadá ya notificaron por escrito su intención de extender el tratado por un nuevo periodo de 16 años. Agregó que, si Estados Unidos decide este miércoles, durante la reunión programada para las 09:00 horas, no renovarlo, ello no implica la cancelación automática del acuerdo.

La reunión de esta mañana será entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

Sheinbaum agregó que las negociaciones continuarán independientemente de que este miércoles no se prorrogue el tratado.

Agregó que el 20 de julio, una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) se reunirá con representantes del Gobierno mexicano para continuar con la revisión del acuerdo comercial.

“El próximo 20, hoy lo van a confirmar, de julio, vendría a México un equipo de USTR para poder seguir con esta revisión. Entonces esto es lo que se va a definir hoy, a las 9 de la mañana: las características de esta condición. Ahora, en caso de que no se prorrogara por los próximos 16 años, sigue el trabajo conjunto; no es que hoy se acabe, sino que continúa el trabajo conjunto y se podrá determinar en esas revisiones anuales qué características tendrían”.

Señaló que no se busca generar incertidumbre por no ampliar el tratado por 16 años más. “No queremos que se ocurra. Es por eso México ha puesto todo de su parte, siempre con los límites evidentes que tenemos para garantizar el desarrollo de nuestro país, los empleos y las empresas también, siempre sin ceder cosas que no podemos ceder, desde la soberanía hasta otros otras medidas que nos han pedido que, pues, no podemos nosotros ceder, pues, porque tenemos nosotros también que poner en primer término de economía a las familias mexicanas”, concluyó.