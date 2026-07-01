Gobierno de la Ciudad reporta la muerte de tres personas por asfixia; suceso se presenta durante festejo mundialista

MILENIO

La Secretaría de Salud capitalina confirmó esta noche que tres personas murieron por asfixia un hombre de 44 años, una mujer de 19 años y otra mujer de 48 años esta noche durante los festejos por la victoria de la selección mexicana de fútbol de México contra Ecuador.

La dependencia capitalina indicó que la identidad fue confirmada por sus familiares.

Asimismo, indicó que en el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación.

Tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales dictaminando muerte por asfixia.

“Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos; se informa también que sus familiares recibirán el apoyo que requieran en estos difíciles momentos”, externó.

Minutos antes, la Secretaría informó que se atendió a dos personas inconscientes en las calles de Hamburgo y Lancaster quienes tras recibir los primeros auxilios y técnicas de RCP fueron trasladados a un hospital para su atención médica, reportó la dependencia.

“Las células de atención a emergencias conformadas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos se dirigieron al punto para brindar atención; después de realizar los primeros auxilios y técnicas de RCP a los pacientes, fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada”, escribió en su cuenta de X.

Multitud provoca lesiones

Miles de aficionados permanecían reunidos sobre Paseo de la Reforma para celebrar la victoria del representativo nacional. La fiesta continuaba con música de mariachi reproducida en las pantallas instaladas en el Ángel de la Independencia, mientras decenas de personas ondeaban banderas y entonaban cánticos.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 23:40 horas comenzaron a escucharse detonaciones de cohetes y fuegos pirotécnicos, lo que provocó momentos de confusión entre los asistentes.

En la esquina de la calle Lancaster y la lateral de Paseo de la Reforma, una familia intentó resguardarse; sin embargo, la reacción de miles de personas que comenzaron a correr desencadenó que varias personas cayeron unas sobre otras, mientras la multitud continuó desplazándose por la zona.

Las condiciones del lugar complicaron aún más la emergencia, ya que el pavimento se encontraba mojado y cubierto por grandes cantidades de basura, bolsas y latas de cerveza, lo que dificultó el desplazamiento de los asistentes y de los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a por lo menos cinco personas que permanecían tendidas sobre el pavimento.

Entre las víctimas se encontraba una joven de aproximadamente 19 años de edad y un hombre de alrededor de 44 años, quienes, de acuerdo con las primeras versiones, integraban la misma familia y fallecieron tras el incidente. Las causas precisas de los decesos serán determinadas por las autoridades correspondientes.

Además, los cuerpos de emergencia valoraron a una mujer de la tercera edad, a un joven que presentó un esguince en un pie y a otra persona con diversas lesiones menores y raspones.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo se originó el incidente y determinar las condiciones en las que ocurrió durante la concentración masiva.

Clara Brugada brinda acompañamiento a familiares de personas fallecidas por asfixia

La jefa de gobierno, Clara Brugada, confirmó que tres personas que se reportaron inconscientes en distintos puntos en los alrededores de Paseo de la Reforma perdieron la vida durante los festejos de la victoria en el fútbol de la selección mexicana.

“Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida”, escribió en su cuenta de x.

Indicó que desde el gobierno de la Ciudad de México están en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario.

“Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”, dijo.