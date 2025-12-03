Mercado de Huauchinango: ¿Nuevo negocio de Rogelio López Angulo?

DEBATE

No, lamentablemente, el presidente municipal sedicente pevemista-morenista de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, no es el único que pretendería hacer un jugoso negocio personal con el mercado del pueblo: Ayuntamiento de Huejotzingo y su “derecho de piso” contra locatarios del mercado de flores

Su correligionario de Huauchinango, el ex priísta Rogelio López Angulo, parece seguir el mismo camino: Aprovechar que, ¡por fin!, será inaugurado el remodelado mercado municipal, para vender los locales en hasta 250 mil pesos a verdaderos comerciantes o cederlos baratos, casi gratis, a sus amigos y cómplices.

Después de más de tres años, ¡al fin Huauchinango contará con un mercado digno, modernizado!, porque desde octubre del 2022 el ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta (qepd) anunció la obra, durante el informe de López Angulo: Un nuevo mercado en Huauchinango, adelanta Miguel Barbosa

Ante la repentina muerte de don Miguel, en diciembre del 2023, el ex gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina rescató el proyecto, colocó la primera piedra, infraestructura hídrica y aseveró que quedaría concluido durante su gestión; es decir, que lo finalizarían antes del 15 de diciembre de 2024: Con reconstrucción de mercado municipal, gobierno de Puebla dignifica labor de comerciantes de Huauchinango

DESPUÉS DE TRES AÑOS DE ATRASO, EL EDIL PRETENDE CONVERTIRLO EN SU NEGOCIO

Como en este mismo espacio se ha detallado ya en múltiples ocasiones, López Angulo y la constructora se encargaron de retrasar la obra todo lo posible, pero parece que ya está próxima la reinauguración de dicho centro de abasto e, incluso, el ayuntamiento ya dijo que pronto dirá cuándo será la ceremonia y se reunió con locatarios.

Pero entre los mercaderes de Huauchinango se señala que este nuevo atraso se debería a que el presidente municipal analiza cómo aprovechar la remodelación; es decir, que él y su pandilla piensan la manera de obtener más dinero. Lo acusan de exigir 250 mil pesos a carniceros y 50 mil a vendedores de comida, con la promesa de que “mas tarde” les entregará sus locales: La interminable ¡y hasta peligrosa construcción del mercado de Huauchinango!

Como es lógico, muchos comerciantes ya no le creen ni la hora a su alcalde, que les habría exigido pagar los puestos antes de que termine su ayuntamiento; es decir, en octubre del 2027. Además, el munícipe habría aprovechado la coyuntura, para ceder espacios a sus allegados, incondicionales y cómplices.

Así que, finalmente, López estaría por entregar “su” megaobra de remodelación del mercado de Huauchinango…pero ¡con tres años de atraso y transformada en un jugoso negocio personal o de banda!: Rogelio López Angulo y Gustavo Vargas, los lastres del nuevo mercado de Huauchinango y sus locatarios

IVÁN CUAUTLE, CADA VEZ CON MENOS OPCIONES DE RECUPERAR EL HUESO

El martes, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) con sede en la Ciudad de México, en el expediente SM-JDC-351/2025, confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que se declaró incompetente para conocer sobre el mandato de un juez del orden penal que suspendió del cargo de síndico de San pedro Cholula, al ciudadano Iván Cuautle Minutti.

En ese sentido, se trata del segundo medio de impugnación en materia electoral que niega la razón al ciudadano Iván Cuautle Minutti, por tanto, se validó que la actuación del Cabildo de San Pedro Cholula, Puebla, no afectó sus derechos político-electorales: La doble traición de Iván Cuautle en San Pedro Cholula

Los argumentos torales del juicio federal que se resolvió sostuvieron que la suspensión de la ahí parte actora no se desarrolló en la materia electoral, sino en la penal. Antes, la misma SCJN había bateado la estrategema legal de Cuautle Minutti, para tratar de volver a la sindicatura: SCJN da portazo en las narices a los adversarios de Tonantzin Fernández

Así que fue correcto que el tribunal local analizara la naturaleza del acto impugnado, ya que, si bien se combatió formalmente una actuación del cabildo, materialmente dicha actuación se originó por un juez penal, razón por la que el órgano jurisdiccional no tenía competencia para revisar la controversia.

Envuelto en severas acusaciones de corrupción, abuso de poder y traición, afortunadamente para los cholultecas a Cuautle Minutti cada vez le quedan menos opciones legales, para forzar su regreso al cargo, que no recuperará por la vía política y menos a través de la presión social, ya que en su corto tiempo como síndico se ganó a pulso el repudio de la presidenta Tonantzin Fernández, el cabildo y los cholultecas: Denuncian al síndico de San Pedro Cholula por corrupción y quebranto de 20 mdp contra las arcas municipales