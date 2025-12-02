Ayuntamiento de Huejotzingo y su “derecho de piso” contra locatarios del mercado de flores

DEBATE

Bastante jodidos andan comerciantes de todos los rubros, incluso mercados, con los cobros por “derecho de piso” de bandas de la delincuencia organizada, como para que ¡los propios ayuntamiento extorsionen a los locatarios, como, denuncian, sucede en Huejotzingo, donde el presidente Roberto Solís Valles y su “operador político-financiero”, Juan Núñez, les exigieron 4 millones de pesos para no clausurarles!.

Indignante, preocupante y, al mismo tiempo, revelador lo que denunciaron vendedores del mercado de flores de Huejotzingo acerca del supuesto modus operandi del alcaldepevemista-morenista y sus colaboradores, quienes les habrían exigido 4 millones de pesos (derecho de piso, extorsión disfrazada de “cobro oficial), para permitir el funcionamiento de dicho centro de abasto: Comerciantes de Huejotzingo acusan amenazas e intimidación del presidente, Roberto Solís y colaboradores

A través de su supuesto coordinador jurídico, Juan Núñez, el edil habría dado de plazo hasta el 1ro de diciembre, para que los vendedores de flores le dieran ese dinero y, como el recibo expedido por el ayuntamiento lo demuestra, el gobierno municipal recibió “solamente” un millón de pesos. Así que, al más puro estilo de la mafia, Solís Valles y su banda clausuraron el mercado, pese a que los locatarios intentaron explicar que había sido imposible reunir todo lo que les pidieron.

EL SUBSECRETARIO DE GOBERNACIÓN ESTATAL, RODOLFO HUERTA ESPINOSA, COMPLICA LA TRAMA

El mercado de flores NO es un tema menor en Huejotzingo, sino que mil 300 familias dependen de él. Por ende, más allá de las necesidades e intereses financieros PERSONALES o de grupo del presidente municipal y su camarilla, este ataque resulta injustificable y peligroso. De hecho, al momento de escribir este texto, el centro de abasto está cerrado, con sellos del ayuntamiento.

La trama es compleja no solamente por el abierto y cínico ataque de Solís Valles a las familias que dependen de ese sitio de venta, que en diciembre tiene una importante época de negocio, sino –también- por la presunta participación del subsecretario estatal de Gobernación, Rodolfo Huerta Espinosa, que –según los afectados- estaría coludido con el edil.

El terreno en que se asientan los expendedores no solamente es propiedad del ayuntamiento huejotzinga, sino también del gobierno estatal. Acusan que Huerta Espinosa avaló la exigencia de 4 millones de pesos del presidente municipal y que, en lugar de mediar y defender los intereses mayoritarios de los locatarios por la trascendencia social y económica del mercado, el funcionario respalda incondicionalmente a Solís Valles.

SOLÍS VALLES, EN VÍSPERA DE PROVOCAR UN GRAVE PROBLEMA SOCIAL

Como es de esperarse, la actitud de Huerta Espinosa provoca suspicacias FUNDADAS sobre si el subsecretario de Gobernación tiene interés de algún tipo en este mal disimulado cobro de piso que la administración municipal les impone, a pesar de que la organización a la que pertenecen los afectados es de gran trascendencia en la región.

La Asociación de Productores Agrícolas del Valle de Huejotzingo “Flores del Iztaccíhuatl” es de gran influencia en esa región poblana. Incluso, en ocasiones, sus eventos, como festivales, son promovidos desde el propio Congreso del estado: Presentan Festival “Flores del Iztaccíhuatl” en el Congreso del Estado

Ante el cierre arbitrario de su mercado, en primera instancia los afectados recurrirán al amparo y seguirán exhibiendo la actuación, digamos peculiar y pecuniaria de Solís Valles con su manejo del gobierno municipal. Pero, si no se pone un alto a la ambición financiera del edil y su banda, no descartan acciones drásticas y el colmo sería que tuvieran que cerrar calles o, incluso, la autopista México –Puebla, para que el ayuntamiento les permita volver a trabajar.