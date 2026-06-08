Alejandro Armenta y la transformación urbana de Puebla capital

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Desde el inicio de su gobierno, Alejandro Armenta Mier inició –con proyectos y recursos – la transformación de Puebla capital como la puerta al estado y punta de lanza de proyectos económicos, turísticos y sociales:Por el combate al huachicol, Pemex premia a Puebla…por 4ta vez

Además de rehabilitar, bachear y pavimentar avenidas en la Angelópolis, la administración estatal hace lo mismo en el interior de la entidad, con obras carreteras y de infraestructura, que reactivan facilitan la movilidad de la gente y la producción industrial y agrícola: Invertirán mil mdp en el Aeropuerto de Puebla: Choco Parra

Pese a ser uno de los estados más poblados del país y a que Puebla capital tiene la cuarta población más numerosa del país, varios presidentes municipales no se han comportado a la altura de su responsabilidad histórica y social y, al contrario, se dedicaron a cobrar mucho, idear nuevas formas de quitarle dinero a la gente y hacerse pen…::Video: Gestión de Eduardo Rivera- Adán Domínguez no justificó 300 mdp, acusa contralora municipal

No es fácil revertir el rezago en la Angelópolis, pero ya se ha vuelto una agradable costumbre el circular en las calles y ver a cuadrillas del gobierno estatal cuando pavimentan y/o reconstruyen la ciudad: Este año el gobierno estatal pavimentará 20 mil calles; 10 mil en la capital

Y, como una imagen vale más que mil palabras, el resto del texto de esta columna incluirá los mapas de la transformación urbana en Puebla capital bajo la gestión de Alejandro Armenta Mier: