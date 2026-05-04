Por el combate al huachicol, Pemex premia a Puebla…por 4ta vez

-El gerente de Responsabilidad Social de PEMEX, César Raúl Ojeda Zubieta anunció que en junio llegará un nuevo módulo de maquinaria, para sumar 15 trenes de pavimentación en total.

-Puebla se posiciona como referente nacional en el combate al robo de hidrocarburos, con la recuperación de 2.8 millones de litros en 2025 y 127 mil 800 litros en lo que va del año.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Al reconocer el trabajo de la administración estatal encabezada por Alejandro Armenta Mier, el gerente de Responsabilidad Social de PEMEX, César Raúl Ojeda Zubieta, expresó que Puebla avanza con trabajo firme, por lo que anunció que a finales de junio se entregará un nuevo módulo de pavimentación que se sume a los trabajos de rehabilitación de vialidades en todo el estado.

Como parte de la cuarta entrega de apoyos de PEMEX al Gobierno del Estado de Puebla, el director entregó 19 certificados de obras concluidas a municipios como Atlixco, San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros, Libres y Acajete, además de 10 patrullas para fortalecer la seguridad pública, así como 6 mil toneladas de AC-20 y un millón de litros de combustible.

Como parte del fortalecimiento a las entidades federativas mediante acciones conjuntas entre el Gobierno del Estado y Petróleos Mexicanos (PEMEX), la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier concretó la pavimentación de 33 vialidades y recibió la donación de AC-20, gasolina, diésel y patrullas.

Subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también cuenta con el respaldo de las y los poblanos, al destacar la presencia de PEMEX en emergencias, como la atención por lluvias en 2025, con apoyo de servicios médicos y la donación de tinacos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier reconoció al Gobierno de México por impulsar la transformación del estado. Señaló que ante el rezago en infraestructura carretera, su administración ejecuta acciones sin precedentes. Destacó la rehabilitación de la Diagonal Defensores de la República, vialidad con cuatro décadas sin intervención, así como el crecimiento en maquinaria, que pasó de dos unidades a 277 distribuidas en 16 módulos.

Anunció que este año operarán 15 trenes de pavimentación y se atenderán 24 carreteras en regiones como Ajalpan, Eloxochitlán, Teziutlán, Xicotepec, Zacapoaxtla y Cuetzalan, mientras que en la zona metropolitana se proyecta la mejora de 10 mil calles, con una cobertura de 200 kilómetros, mediante la aplicación de 18 mil 800 toneladas de AC-20, equivalentes a 15 mil calles, en beneficio de más de un millón de habitantes.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, afirmó que la coordinación institucional genera resultados concretos y fortalece la confianza ciudadana. Indicó que Puebla se posiciona como referente nacional en el combate al robo de hidrocarburos, con la recuperación de 2.8 millones de litros en 2025 y 127 mil 800 litros en lo que va del año.

Asimismo, destacó que en la entidad, se privilegian operativos conjuntos entre la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), corporaciones municipales y autoridades de PEMEX.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que en 2025 se intervinieron 33 vialidades en 46 municipios, con 146 kilómetros atendidos que equivalen a 5 mil calles, en beneficio de 1.9 millones de habitantes.

En representación de la ciudadanía, la presidenta de la colonia Roma, Kely Anahí Parada Ruiz, agradeció la rehabilitación del bulevar en Santa María Nenetzintla, en el municipio de Acajete, al destacar que mejora la movilidad y la calidad de vida en la región. Mientras que beneficiarias y beneficiarios de la zona metropolitana, celebraron la rehabilitación de carreteras, así como la donación de patrullas que contribuirán a fortalecer la seguridad.