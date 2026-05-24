Arzobispo de Puebla pide por Blanca Adriana

Revive preocupación por desapariciones y violencia

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, pidió este domingo por el descanso eterno de Blanca Adriana Vázquez Montiel, la mujer de 37 años que desapareció tras acudir a una clínica estética detox y que posteriormente fue hallada sin vida en un canal de riego en Tlaxcala.

Durante la Santa Misa celebrada en la Catedral de Puebla con motivo de la fiesta de Pentecostés, el líder de la Iglesia católica elevó oraciones por la víctima y por su familia, en medio de la consternación social que ha provocado el caso.

La desaparición y muerte de Blanca Adriana ha generado preocupación entre la ciudadanía, al reavivar el tema de la inseguridad y los casos de mujeres desaparecidas en la región.

En su mensaje, el arzobispo lamentó la violencia que afecta a las familias poblanas y pidió por la paz y la seguridad, además de hacer un llamado a fortalecer la fe y la esperanza ante los momentos difíciles que vive la sociedad.

La ceremonia religiosa se desarrolló en el marco de Pentecostés, una de las festividades más importantes del cristianismo, que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, 50 días después de la Pascua.

Asimismo, en la Catedral de Puebla estuvo la Juventud Católica Femenina Mexicana (JCFM), cuyas integrantes acudieron para agradecer a Dios por los 100 años de fundación de este movimiento religioso.