Brasil alarga racha de 92 años sin caer en su debut; igualan ante Marruecos

Excélsior

Pese a recibir el primer tanto, Brasil igualó 1-1 ante Marruecos y alargó su racha a 92 años sin caer en el partido que marcó su debut dentro de una Copa del Mundo; Haití o Escocia podrían terminar con el liderato del Grupo C tras la Jornada 1.

Ante los 80,663 espectadores que llenaron las tribunas del Estadio de Nueva York, Neymar se hacía presente en el compromiso sin la posibilidad de sumar minutos debido a la lesión que arrastra, sin embargo, el conjunto africano marcaría la diferencia en primera instancia.

Brasil 0-1 Marruecos

Mostrando sus armas desde los primeros instantes y no dejándose intimidar por la mayoría de aficionados sudamericanos en Nueva York, Ismael Saibari recibió un balón al espacio en el que aprovechó su velocidad para ganarle la espalda a los defensores y ‘picar’ el esférico ante la salida de Alisson Becker, convirtiendo el tanto en el minuto 20 y poniendo por delante a Los Leones del Atlas.

Brasil 1-1 Marruecos

Antes de que terminara la primera mitad, Vinicius Jr. se plantó por la banda de la izquierda y logró enviar un centro al área para que -prácticamente de inmediato- recortara al centro y empatara el compromiso en el minuto 31.

Para el inicio de la segunda parte, el ritmo bajó considerablemente y ambos estrategas enviaron modificaciones a la cancha del estadio en el que se jugará la Final del Mundial 2026, sin embargo, el marcador no se movió más y Brasil logró mantener su racha de 92 años sin caer en su debut dentro de una Copa del Mundo (perdió 3-1 ante España en 1934).

La actividad del Grupo C terminará esta misma tarde, cuando Escocia y Haití se enfrenten en Boston con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la justa veraniega.

Siguientes partidos para Brasil y Marruecos en el Mundial 2026

La Jornada 2 en el Grupo C del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 19 de junio, donde podrían entregarse los primeros sitios de cara a la fase de eliminación directa:

Escocia Vs Marruecos / viernes 19 de junio – 16:00 horas – Boston.

Brasil Vs Haití / viernes 19 de junio – 18:30 horas – Philadelphia.

Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.