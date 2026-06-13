Qatar hace historia y rescata un empate agónico ante Suiza

Leonardo Guzmán Hernández

Qatar escribió una página histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al empatar 1-1 frente a Suiza en el Levi’s Stadium de California. Cuando todo parecía indicar que los europeos se llevarían la victoria, un gol en tiempo de compensación permitió a los cataríes sumar el primer punto mundialista de su historia.

El conjunto suizo tomó la ventaja al minuto 17 gracias a un penal convertido por Breel Embolo y dominó gran parte del encuentro, generando numerosas oportunidades de gol. Sin embargo, la falta de contundencia y las intervenciones del arquero Mahmoud Abunada mantuvieron con vida a Qatar, que nunca dejó de pelear el resultado.

La recompensa llegó al 90+4, cuando Boualem Khoukhi apareció dentro del área para conectar un cabezazo que venció al guardameta suizo y desató la celebración de todo el conjunto catarí. Más allá del empate, el resultado quedará marcado como un momento histórico para Qatar, que logró sumar por primera vez en una Copa del Mundo y dio una de las primeras sorpresas del torneo.