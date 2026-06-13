Nueva sede de la secretaría de Finanzas sufrió afectaciones por lluvias

Erika Méndez
La nueva sede de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, en Cúmulo de Virgo registró afectaciones por las lluvias atípicas registradas la tarde del 12 de junio.
El gobierno del estado realizó una revisión de las instalaciones para identificar las zonas afectadas.
Tras identificar los daños, aplicaron las acciones necesarias en el inmueble para la reparación correspondiente, la administración estatal garantizó la continuidad de los servicios.
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