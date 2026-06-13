Ejecutaron a mototaxista en Puebla capital 

Desde Puebla

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado en la colonia Encinos, al norte de la ciudad de Puebla.

En la junta auxiliar La Resurrección de Puebla capital.

La víctima quedó al interior de un mototaxi tras recibir múltiples balazos.

De acuerdo con versiones de testigos, los agresores huyeron en una motocicleta.

La zona fue acordonada por elementos policiales.

Se desconoce la identidad de la victima y se presume un ataque directo por ajuste de cuentas.