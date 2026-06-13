Ejecutaron a mototaxista en Puebla capital 

Desde Puebla
Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado en la colonia Encinos, al norte de la ciudad de Puebla.
En la junta auxiliar La Resurrección de Puebla capital.
La víctima quedó al interior de un mototaxi tras recibir múltiples balazos.
De acuerdo con versiones de testigos, los agresores huyeron en una motocicleta.
La zona fue acordonada por elementos policiales.
Se desconoce la identidad de la victima y se presume un ataque directo por ajuste de cuentas.
You may also like
-
Encuentran a siete personas reportadas desaparecidas
-
Lluvias dañaron barda en San Pablo Xochimehuacan
-
Encontraron muertos a dos hermanos dentro de su casa en Tlatlauquitepec
-
Sección 22 de la CNTE decide continuar su paro indefinido
-
¡Orgullo nacional! Tres mexicanos lideran el FIFA Power Rankings tras el debut en el Mundial 2026