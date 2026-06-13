Encuentran a siete personas reportadas desaparecidas

Erika Méndez

La Fiscalía General del Estado (FGE) ubicó a siete personas, quienes se encontraban reportadas como desaparecidas.

Del total, cuatro son menores de edad, quienes indicaron a las autoridades que se ausentaron por problemas familiares y discusiones con sus padres.

Otra menor dijo que estaba en el cine con una amiga, un hombre de 32 años se encontraba en un centro de rehabilitación y otro de 72 estaba deambulando por las calles.