Lluvias dañaron barda en San Pablo Xochimehuacan

Erika Méndez

La coordinación estatal de Protección Civil realizó un recorrido de prevención en la capital ante riesgos asociados por las lluvias.

A través de redes sociales, informó que el San Pablo Xochimehuacan detectaron una barda con daño estructural, por lo que delimitaron el área dañada.

Posteriormente, verificaron que no existieran viviendas inundadas ni afectaciones por ingreso de agua en los inmuebles aledaños.

Tras las acciones de mitigación correspondientes, la zona quedó sin riesgo para la población.