Atienden daños por lluvias en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla, a 13 de junio de 2026.– El Gobierno Municipal de Amozoc 2024-2027 respondió de manera inmediata a las afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas la tarde de ayer en la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, específicamente en la colonia San Lorenzo.

Desde el primer momento de la contingencia, el Presidente Municipal se mantuvo al pendiente de la situación, instruyendo la movilización de las distintas áreas operativas para brindar atención oportuna a las familias afectadas.

La mañana de este sábado, el edil Severiano de la Rosa Romero arribó personalmente a la zona afectada acompañado por personal del Ayuntamiento y del Sistema DIF Municipal, encabezado por su esposa, Gloria Barrales Mendoza, para coordinar las acciones de apoyo y supervisar los trabajos de atención a la población.

Como parte de la respuesta inmediata, se realizó la entrega de cloro, colchonetas, despensas, alimentos preparados y diversos insumos de primera necesidad para las familias afectadas, además de iniciar labores de limpieza y desazolve de la barranca.

En estas acciones participan elementos de Protección Civil, Bomberos, Obra Pública, Infraestructura y diversas áreas del Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Gobernación y su Delegación de la Microrregión 12.

De acuerdo con la evaluación preliminar, las lluvias ocasionaron afectaciones en aproximadamente un kilómetro de barranca, avenidas y viviendas; 13 casas registraron pérdidas de enseres domésticos, una vivienda resultó inundada en su totalidad y se reportó la caída de una barda en un terreno baldío.

Asimismo, alrededor de 20 familias afectadas fueron atendidas por el Presidente Municipal, con quienes se acordó impulsar un proyecto para la construcción de un colector pluvial, respetando los límites de la barranca y las viviendas colindantes.

Entre las acciones prioritarias que se realizan se encuentran el desazolve de la barranca, el abastecimiento de agua potable, la entrega de alimentos y las labores de limpieza en dicha zona.