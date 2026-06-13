Encontraron muertos a dos hermanos dentro de su casa en Tlatlauquitepec

Desde Puebla
Dos hermanos fueron encontrados sin vida la mañana de este sábado en vivienda sobre la avenida Juárez, en la colonia centro de Tlatlauquitepec, situación que generó la movilización de corporaciones de seguridad y emergencia.
De acuerdo con información recabada en el lugar, elementos de la policía municipal y personal de Protección Civil acudieron al inmueble, localizado a un costado de la carretera federal, donde confirmaron el fallecimiento de dos personas del sexo masculino.
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