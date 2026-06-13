Sección 22 de la CNTE decide continuar su paro indefinido

Excelsior

El magisterio oaxaqueño afiliado a la Sección 22 se mantendrá en paro indefinido de labores y participando en la jornada nacional de lucha convocada por la CNTE, según el resultado de la consulta celebrada entre los agremiados.

El mecanismo de participación interno, ocurrido en las vísperas, arrojó que seis mil 162 docentes decidieron decretar un receso a la jornada de lucha y seis mil 307 en mantener la movilización. La decisión tuvo una diferencia de apenas 145 votos.

De acuerdo con los resultados de este mecanismo de participación, donde también se analizaron y discutieron los ofrecimientos de la administración federal a sus demandas centrales de abrogación de la reforma educativa y de la Ley del ISSSTE 2007, cuatro mil 791 trabajadores de la educación votaron en favor de la propuesta para la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) y serán siete mil 904 quienes rechazaron el planteamiento.

Mientras tanto, dos mil 095 aceptaron el ofrecimiento de avanzar gradualmente en un esquema público y solidario en beneficio de quienes se encuentran en las cuentas individuales de una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) y 10 mil 240 lo rechazaron.

En otro punto, nueve mil 049 docentes se manifestaron en favor de iniciar una ruta crítica con la Segob, SEP y el ISSSTE para poner en el centro de la mesa de diálogo la contrapropuesta elaborada por la Comisión Nacional Jurídica y de Derechos Humanos (Conajudh) de la CNTE, y tres mil 043 votaron en contra.

Y por último, la ronda de asambleas delegacionales de información y consulta determinó participar con el 50 por ciento de su membresía en el plantón tanto en la capital de Oaxaca, como en la Ciudad de México.

En este ejercicio de participación, participaron 12 mil 469 de los 80 mil trabajadores de la educación aglutinados en la Sección 22 del SNTE.