¡Orgullo nacional! Tres mexicanos lideran el FIFA Power Rankings tras el debut en el Mundial 2026

Excélsior

La FIFA estrenó en el Mundial 2026 un revolucionario sistema de clasificación individual denominado FIFA Power Rankings. Esta plataforma tecnológica califica a cada futbolista con una puntuación matemática de 0 a 10 en tres rubros específicos: ataque, creatividad y defensa, utilizando métricas avanzadas en tiempo real. Tras completarse la Jornada 1, tres figuras de la Selección Mexicana irrumpieron con fuerza en la cima global de sus respectivas categorías.

El primer gran protagonista fue Julián Quiñones. El actual extremo del Al-Qadsiah comandó el apartado de puntuación ofensiva con un espectacular 9.2. El atacante hizo explotar al país al firmar el gol inaugural de la Copa Mundial 2026 tras conectar un disparo raso a los nueve minutos. Su consistencia en ataque fue total:

Registró cinco remates directos a portería.

Completó cuatro progresiones exitosas con balón dominado.

Lideró la presión alta frente al conjunto africano.

Generación de juego y muralla defensiva en el debut

En la categoría de creatividad, el mediocampista Roberto Alvarado se consagró como el motor de El Tri al alcanzar una calificación de 8.9. El volante de la escuadra nacional desestabilizó el bloque rival rompiendo la línea defensiva en cuatro ocasiones y coronó su brillante actuación con una asistencia precisa. El beneficiado de este pase clave fue Raúl Jiménez, quien selló el triunfo definitivo al anotar de cabeza en el minuto 67 del compromiso.

Por su parte, la zona baja de la escuadra mexicana encontró a su líder estadístico en el lateral izquierdo del Deportivo Toluca, Jesús Gallardo. El zaguero obtuvo un puntaje de 8.1 para coronarse como el futbolista más destacado en la categoría de defensa a nivel general. El rendimiento de Gallardo fue fundamental para mantener el arco en cero gracias a estos registros:

Recuperó la posesión del esférico en ocho oportunidades.

Completó tres bloqueos defensivos clave en el área chica.

Ganó cuatro duelos individuales aéreos y terrestres.

El camino de México en el Grupo A del Mundial 2026

Este sistema métrico de la FIFA publicará al término de cada fecha un listado oficial con los 100 mejores futbolistas del planeta. Con este histórico arranque, México amarra sus primeros tres puntos en el Grupo A, colocándose en una posición privilegiada de cara a la Jornada 2, donde buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda.