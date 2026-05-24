En tabiques, dejaron rateros autos en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, de Puebla capital

Desde Puebla

Hoy por la mañana, vecinos de la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza encontraron sus autos en tabiques.

Denunciaron que, desde que invasores se apropiaron de terrenos en La Covadonga, la inseguridad es cotidiana, como quedó demostrado hoy.

Las víctimas del robo llamaron al 911 y acudió una patrulla de la policía estatal, pero sólo para tomar conocimiento de los hechos, porque no hubo detenidos.