Reconocen gestión de Pável Gaspar en la Universidad de la Salud campus Tepexi

Desde Puebla

El presidente del Congreso local, Pável Gaspar, acompañó al gobernador Alejandro Armenta a una gira de trabajo en la Sierra Mixteca.

Armenta Mier le hizo el reconocimiento como uno de los impulsores, para que se realizara el campus de la Universidad de la Salud en dicha zona del estado, debido a que las gestiones de Pável Gaspar hicieron posible este proyecto.

La edificación del campus responde a una necesidad de los jóvenes, para que puedan continuar los estudios sin salir de su tierra.

Hoy, la posibilidad de esta nueva oferta educativa es realidad, con una inversión de 60 millones de pesos y la segunda etapa en marcha.

La gira se realizó en Tepexi de Rodríguez y se puntualizó que el presidente del Congreso de Puebla fue el coordinador de campaña del gobernador Armenta en dicha zona de la entidad.