Entre el 15 y 20, lugar de México en el próximo mundial: Chelís

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Javier Aguirre es un buen técnico para la selección mexicana de fútbol, porque lleva 25 años con un sistema de juego y sus elementos están convencidos de ese método, afirmó José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como “Chelís”, entrevistado en el podcast “Punto de Quiebre” acerca de cuál podría ser el desempeño del conjunto mexicano en el próximo mundial, que comienza el 11 de junio.

En 2022, poco antes del inicio del mundial Qatar 2022, entrevisté al Chelís sobre cómo le iría a la selección mexicana en dicho torneo.

Respondió que quería que le fuera bien al conjunto entonces dirigido por el argentino Gerardo Martino, “el tata”, aunque abundó que había pocas expectativas de éxito y que lo más probable es que México no pasara a la segunda ronda y… así ocurrió: México, con pocas expectativas de éxito en Qatar 2022, lamentó José Luis Sánchez Sola, el “Chelís”

Nuevamente, a pocos días del comienzo del mundial 2026, en el podcast “Punto de Quiebre”, Sánchez Solá –actual rector de la Universidad del Deporte y ex técnico de equipos de la primera división, como Puebla, Veracruz, Atlas, etc- compartió una proyección sobre cuál podría ser el resultado del conjunto de Javier Aguirre: Quiero que México califique a la segunda fase de Qatar 2022, pero mi cálculo es que ganará 2 puntos: Chelís

Explicó que un buen entrenador de fútbol profesional no es el que sabe mucho, sino el que más convence y Javier Aguirre lo es.

Además, México será sede en los primeros partidos y esto puede convertirse en una gran fortaleza para la selección nacional: Oficial: Esta es la lista de convocados a la Selección Nacional en la última etapa rumbo al Mundial 2026

EL VASCO: MAYORÍA DE SUS FRACASOS, CON BUENOS EQUIPOS

A diferencia del torneo Qatar 2022, en esta ocasión el conjunto nacional sí tiene un buen entrenador, que –con su sistema – estuvo en Europa más de 20 años, donde tuvo éxitos y fracasos, que, en su mayoría, fueron con equipos importantes, como Atlético de Madrid o Monterrey, en México.

Pero, en esta ocasión, Javier Aguirre sí ha convencido de su método de juego a los jugadores del representativo mexicano, como lo demuestra el caso de Julián Quiñones, que tuvo un gran encuentro contra Bélgica en la posición que le asignó el “Vasco”, apuntó el Chelís. Abundó que, en su opinión, los únicos dos naturalizados que sí deberían estar en el torneo son Álvaro Fidalgo y el propio Quiñones: FIFA autoriza a Julián Quiñones para jugar con México

Calculó que México obtendría 5 puntos en la primera ronda de la competencia, que terminaría sin derrotas, con dos empates y una victoria, que podría ser contra Sudáfrica, mientras que no perdería con Corea del Sur ni Chequia. El problema llegaría en el cuarto encuentro, que podría ser contra Argentina en Los Ángeles.

A la hora de evaluar el desempeño de la selección de México en este mundial, no hay que analizar solamente el resultado de dicho torneo, sino todo el ciclo, desde 2022 a la fecha, cuando el equipo quedó eliminado en la primera ronda de Qatar, se hicieron planes y promesas, que no se cumplieron y quitaron a dos directores técnicos, Diego Coca y Jaime Lozano: Jaime Lozano es despedido de la Selección Mexicana

DIRECTIVOS DEL FÚTBOL MEXICANO SIGUEN SIN DAR PARA MÁS

Después del apabullante fracaso de la selección en Qatar 2022, los directivos del fútbol mexicano se tardaron varios meses, para dar la cara y prometer cambios, como reducir la cantidad de extranjeros y retomar el ascenso y descenso. También crearon la figura de “comisionado”, que quedó en la “bomba Rodríguez”, quien renunció a finales de 2024 y al que no le dejaron cumplir su objetivo de poner al Vasco como entrenador desde que llegó: Javier Aguirre renunció tras la salida de Juan Carlos Rodríguez; esto sucedió con el Vasco

Pero los directivos del fútbol mexicano siguen sin dar para más: No cumplieron la promesa de disminución de foráneos, tampoco la del ascenso y descenso, pese a que este punto sería básico, para que los jugadores mexicanos se enseñen y acostumbren a competir, alertó El Chelís:¡Ya hay fecha! Ascenso regresa en la temporada 2026/27

En este contexto, México no superará su mejor desempeño en los mundiales, el del torneo de 1986, efectuado en nuestro país, cuando quedó en 6to lugar y sí llegó al 5to partido. La selección nacional “no tiene la calidad, tampoco el proceso, son 48 equipos participantes y la mexicana quedará entre el 15 y 20”.

Los dirigentes del balompié mexicano han hecho que el futbolista no compita desde una edad temprana, además; lo hacen debutar a los 22 años y 7 meses, cuando en Europa y Sudamérica los ponen a jugar desde los 17 o 18. Por lo mismo, son raros los casos de elementos jóvenes en la selección, como Gilberto Mora, acusó Sánchez Solá.

FUERZAS BÁSICAS, UNA CARGA

Los dirigentes del balompié nacional ven en fuerzas básicas una obligación, una carga, no la consideran una oportunidad, para formar jovencitos, aprovecharlos en sus equipos, llevarlos a la selección, hacer un buen papel en los mundiales y venderlos a Europa. Por ello, en el torneo internacional que inicia el 11 de junio el conjunto mexicano pasará a la siguiente ronda, pero dependerá del cruce el que avance más.

Si México queda entre el lugar 15 y 20, entonces los jugadores y el cuerpo técnico habrán cumplido, pero los directivos no, ya que están muy desunidos, cada quien jala para su molino y la gente no quedará conforme con ese desempeño, alertó el analista de ESPN y ex entrenador de Puebla, entre otros equipos: FIFA autoriza a Julián Quiñones para jugar con México

Urge un cambio profundo en el fútbol mexicano, se tiene que legislar, para que este deporte responda a las demandas y necesidades de un país en que al 70% de la gente le gusta dicha actividad, pero que actualmente no le da oportunidades de crecimiento y desarrollo a los jóvenes. Incluso, aseveró que dos de los principales dirigentes del fut y selección mexicana, Mikel Arriola e Ivar Sisniega, no han cumplido en esos roles, puesto que desconocen este deporte específico.

Mikel Arriola es un político, que antes de que lo nombraran dirigente del fútbol mexicano estuvo como director del IMSS en el sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras Sisniega sí era pentatleta, sabe lo que implica la disciplina del deporte y su hijo es un gran portero en Estados Unidos, pero ¿para qué los dueños de los equipos nombran a algunos directivos, si finalmente hacen lo que quieren?, concluyó el Chelís: Presidente de la Liga MX, Mikel Arriola recibe fuertes acusaciones de corrupción