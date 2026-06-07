Sismo de magnitud 7.8 en Filipinas deja daños; hay alerta de tsunami

Excélsior
Un potente sismo de magnitud 7.8 en la región de Mindanao causó daños en Filipinas y activó una alerta por tsunami en el archipiélago.
De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor tuvo una profundidad de 35 kilómetros y ocurrió a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias.
Los expertos alertaron a la población sobre posibles réplicas, por lo que solicitaron seguir las instrucciones de las autoridades y las agencias de respuesta a desastres.
Alerta de tsunami
Autoridades de Filipinas pidieron a pobladores refugiarse en zonas elevadas ante el potencial riesgo de un tsunami.
Señalaron que se esperan olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos.
“Los propietarios de embarcaciones en puertos, estuarios o aguas costeras poco profundas de las provincias mencionadas deben asegurar sus embarcaciones y alejarse de la costa. Mientras que las embarcaciones que ya se encuentren en alta mar durante este período deberán permanecer en aguas profundas hasta nuevo aviso”, indicaron las autoridades filipinas.
You may also like
-
Christian Eriksen se desploma en amistoso entre Dinamarca y Ucrania
-
Gilberto Mora encabeza lista de jugadores más jóvenes del Mundial
-
Video: De terror; caminaba en Huauchinango y lo detuvieron sin motivo
-
Mexicano busca crear la primera vacuna de ARN mensajero contra el cáncer de próstata
-
Le ponen la del Puebla al primer vehículo eléctrico mexicano!!!