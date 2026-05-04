Buscadores, Formadores, Entrenadores y Seleccionadores: ¿en México los tenemos a todos actualmente…?

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Amigo lector, en nuestro fútbol mexicano, ¿cuál es nuestra especialidad?

¿Tener “buscadores”, “formadores”, “entrenadores” o “seleccionadores”?

Porque, aunque todos tienen conocimientos de fútbol, cada uno cumple funciones distintas y muy pocas veces se logra aglutinar a todos en un mismo proceso o ciclo.

En mi experiencia, una sola vez han coincidido todos, dando como resultado la mejor época del fútbol mexicano en cuanto a generación de talento nacional se refiere.

Esto sucedió en las décadas de los 70, 80 y 90.

Todo empezó con la llegada a nuestro país, con su filosofía y dirección técnica, del italiano nacionalizado argentino RENATO CESARINI, quien, con su experiencia y conocimientos adquiridos en el fútbol europeo y sudamericano, inició una vanguardia en el fútbol mexicano al implementar un sistema integral de táctica, técnica, entrenamiento y desarrollo integral del jugador, a partir de los valores y la mística propios de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A este sistema de formación se le conoció coloquialmente como “la cantera”.

De esos cimientos salieron, en primera instancia, jugadores como Enrique Borja, Mario Velarde, Mejía Barón, Aarón Padilla, Luis Regueiro, Héctor Sanabria y Memo Vázquez padre, entre otros más.

Y empezaron a ser base de la Selección Nacional en los mundiales de 1966 y 1970.

Los nombres, seguro los recuerda usted, y esos hombres no solo fueron excelentes jugadores de fútbol, sino también excelentes formadores, entrenadores, seleccionadores y hasta directivos.

¿Se fija usted, amigo lector, en lo poderosos de esos cimientos que colocó el ítalo-argentino CESARINI?

Quienes le siguieron como entrenadores del primer equipo, Walter Ormeño y Arpad Fekete, fueron los primeros en cosechar éxitos y victorias en los torneos de liga.

Poco después de ellos vendría la mejor época de los Pumas y de la Selección Nacional.

Y digo de ambos porque eran “casi el mismo ser”.

Pero antes de entrar en ese “matrimonio dorado”, debemos mencionar al entrenador húngaro Jorge Marik, quien le dio el primer campeonato a los Pumas y después le dejó el timón a su auxiliar Bora Milutinovic, quien era exjugador de la institución y una persona que, con el tiempo, se convirtió en un referente del fútbol mexicano en el mundo, ya que era un seleccionador hecho en México y que dirigió en cinco Copas del Mundo de manera consecutiva y con selecciones diferentes.

Y quien prácticamente recogió una “añada excepcional” (como se le denomina a la mejor cosecha en la historia de un viñedo).

Jugadores de muy alta calidad que, después del Mundial del 86, varios de ellos emigraron a Europa.

Pero aquí entra un punto que es de suma importancia y que muy pocos recuerdan o conocen, y que para mí fue el verdadero secreto de esa “cantera” Puma que desde el año 1973 empezó a revolucionar al fútbol mexicano.

Y es la figura y trabajo del preparador físico.

Edmundo Potzervolzky, un preparador físico polaco que llegó a la UNAM en 1972.

Se le recuerda por implementar métodos de entrenamiento europeos que revolucionaron la velocidad y resistencia física en el fútbol mexicano de esa época.

Los decanos de los periodistas deportivos José Ramón Fernández y Fernando Schwartz, a quienes considero como dos grandes del fútbol y por quienes tengo admiración y un profundo respeto, no me dejarán mentir que con este preparador físico el fútbol de los Pumas se separó del resto de los equipos mexicanos en lo que se refiere a formación, entrenamientos y, sobre todo, rendimiento en los 90 minutos de juego.

Los jugadores de Pumas adquirieron una dinámica y verticalidad que era muy difícil de contrarrestar para el resto de los equipos.

Brindaban un espectáculo a base de goles y entrega individual y colectiva.

La famosa “garra de los Pumas” hizo que fueran adoptados por muchos aficionados como su equipo favorito.

Eran un digno representante de la máxima casa de estudios de nuestro país.

BORA MILUTINOVIC logró llevar al fútbol de la UNAM hasta la cúspide, a tal nivel que el mejor jugador en la historia de nuestro país, Hugo Sánchez, es producto de esos procesos.

Y justo ahí se cerró el primer ciclo virtuoso del escauteo, formación, entrenamiento y selección de una “corriente” o “escuela”, con la llegada de Bora Milutinovic a la dirección técnica de la Selección Nacional para el Mundial de México 86.

Ahí se cumplió ese ciclo, y de qué manera, ya que los Pumas no solo aportaron al entrenador, sino también ocho jugadores al seleccionado nacional.

Ahí le van los apellidos: Heredia, España, Amador, Cruz, Servín, Flores, Negrete y un canterano que militaba en el Real Madrid: Hugo Sánchez.

¿Ve usted la calidad de estos egresados de la UNAM?

Pero como el éxito de esta corriente universitaria no era flor de un día, ocho años después se volvió a cerrar otro círculo virtuoso emanado de los Pumas, con la llegada de Mejía Barón como seleccionador nacional para el Mundial de Estados Unidos 94.

Aquí llegaron siete jugadores canteranos de Pumas: Jorge Campos, Claudio Suárez, Luis García, Hugo Sánchez, Ramírez Perales, José Luis Salgado y García Aspe.

Si fueran beisbolistas, le diría yo a usted la “clase de caballos” que la UNAM aportó a dos mundiales.

15 pura sangre y dos seleccionadores nacionales.

Para el Mundial del 98 llegó otro seleccionador nacional en la figura de Manuel Lapuente, quien convocó a cinco canteranos universitarios: Campos, García Aspe, Braulio Luna, Luis García y Claudio Suárez.

Y ya después no volvió a cumplirse un ciclo perfecto en entrenadores emanados como jugadores y formados como entrenadores que llegaran hasta el banquillo nacional.

Quien, a mi modo de ver, debió llegar hasta la selección y volver a cerrar otro ciclo virtuoso era el Tuca Ferretti, quien fue un excelente jugador consolidado en Pumas y su entrenador en el periodo 91-96, justo después del Dr. Mejía Barón.

Por qué nunca quiso dirigir el Tuca a la selección, solo él lo sabe y los directivos de su época.

Con todo esto, amigo lector, se da cuenta de la importancia de que los equipos de Liga MX siguieran el ejemplo de la UNAM y formaran una corriente futbolística de continuidad y de procesos con formación integral.

Pachuca ha hecho bien las cosas a nivel formación de jugadores, pero sus jugadores se han quedado cortos para trascender en el extranjero o como entrenadores después de retirarse.

Los éxitos logrados por Pumas en ese periodo “azul y oro” del último tercio del siglo pasado son simplemente insuperables en la actualidad.

Una mención aparte merece el argentino César Luis Menotti, quien solamente estuvo 16 meses como seleccionador nacional (ago. 91 – dic. 92), pero dejó una huella imborrable en el ADN de los jugadores que tuvo a bien convocar.

Después de lo que he podido platicar con varios de sus jugadores nacionales convocados, llego a la conclusión, y lo puedo definir de la siguiente manera:

Menotti cambió el paradigma futbolístico mexicano existente hasta ese momento, demostrando que se podía ganar ante cualquier rival y escenario del mundo.

Respetando una identidad propia del futbolista mexicano y educando y terminando de formar al jugador en el proceso.

Menotti, me dicen algunos de ellos, “no nos quería hacer jugar como argentinos; nos quería hacer jugar como mexicanos con mentalidad de argentinos, de campeones del mundo”.

Y ya para terminar, y frente al escenario en el que estamos en nuestro fútbol y Liga MX, le pregunto a usted, amigo lector:

¿Tenemos buscadores, formadores y entrenadores que puedan ostentar y representar a nuestro fútbol nacional y que puedan, con sus méritos y experiencia, llegar hasta ser seleccionadores nacionales…?

Pienso igual que usted, amigo lector.

Estamos muy lejos de lograr eso.

La “importación” de técnicos extranjeros actualmente es muy alta, pero muy deficiente y de bajísima calidad.

La tecnología no hace ni a los buscadores, ni a los formadores, ni a los entrenadores.

Aunque el Johan Cruyff Institute y la MBP School of Coaches nos lo hagan creer, eso no es cierto.

De Javier Aguirre no puedo poner en tela de juicio ni su trayectoria ni su conocimiento.

Tiene demasiada experiencia y por eso es el idóneo para enfrentar este Mundial.

Pero, de cara al futuro y al siguiente proceso mundialista, ¿RAFA MÁRQUEZ dentro de qué categoría entra?

¿Es un buscador, formador o entrenador?

¿Por qué la BOMBA Rodríguez lo nombró a priori siguiente seleccionador nacional?

¿En qué estaba pensando la Bomba cuando lo nombró?

No lo entiendo todavía.

Yo no tengo duda de que RAFA es un brillante exjugador internacional y exseleccionado nacional.

Pero si Hugo Sánchez, con muchos más logros y experiencia como entrenador de Primera División y bicampeón en Liga MX, no pudo consolidarse en el banquillo nacional, ¿hasta dónde llegará RAFA?

Y como última reflexión, le pido a usted que “cierre los ojos” e imagine que Don Emilio Maurer, en su época dorada de directivo, no se hubiera obsesionado con el poder en la FEMEXFUT y, por el contrario, se hubiera obsesionado con hacer toda una “cantera” de formación integral de jugadores poblanos como la de Pumas que le platiqué líneas atrás.

Total, la piedra angular ya la tenía: un canterano que se hizo muy joven entrenador, bicampeón con el Puebla y que llegó en el 98 a ser seleccionador nacional.

Sí, lo adivinó: Manuel Lapuente.

¿Se imagina usted la calidad de fútbol que se hubiera generado en nuestro estado?

Porque aparte existía un gran formador y buscador de talento a nivel estatal que conocía hasta el último centímetro cuadrado de Puebla en esa época:

EL GORDO GONZÁLEZ GÁTICA.

Y recordará usted que le mencioné que para mí el preparador físico polaco Edmundo Potzervolzky fue determinante; pues qué cree, en Puebla teníamos a un excelente y estudiado preparador físico alemán: AXEL BIERBAUM.

Caray, amigo lector, cerré los ojos y me imaginé otra realidad para el Puebla.

En fin, dicen que soñar es imaginar, e imaginar es visualizar.

Y visualizar es enfocarse en un objetivo.

Pronto le daré noticias de lo que esta “cerrada de ojos” de un servidor provocó y va a generar.

Hasta la siguiente entrega.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

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