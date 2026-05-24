Il Volo lanzó “Cuerpo sin alma”, su nuevo sencillo

Fusionaron su talento con el artista mexicano Carlos Rivera para esta canción.

Es la reinterpretación de “Bella senz’anima”, la obra maestra de Ricardo Cocciante.

Por Mino D’Blanc

“Cuerpo sin alma” es el nuevo sencillo de Il Volo y en el que cuentan con la colaboración de Carlos Rivera. Se encuentra disponible a partir de este jueves 21 de mayo en todas las plataformas digitales, bajo el sello Epic Records/Sony Music Italia.

Después de concluir con éxito rotundo su gira por Latinoamérica y Estados Unidos, logrando sold out en todos los conciertos que ofrecieron y mientras esperan el inicio de su gira por Italia, España y Grecia, Il Volo lanzó esta canción que es una reinterpretación de “Bella senz’anima” que es considerada la obra maestra atemporal de Riccardo Cocciante y en el que como se menciona al principio, fusionan su estilo con el artista mexicano quien posee una de las voces más queridas y representativas de la música latina contemporánea.

Esta nueva versión, producida por el colombiano multipremiado ganador del Grammy, Julio Reyes Copello, quien ha colaborado como productor, compositor y arreglista con artistas de la talla de don Plácido Domingo, Jennifer López y Ricky Martin, reimagina el clásico con un estilo italo latino, fusionando dos mundos musicales que comparten una misma pasión por la melodía y la emoción pura del canto.

Il Volo durante los meses entrantes de julio y agosto comenzará su gira de verano por Italia, España y Grecia, misma que ya está llena de fechas confirmadas. En diciembre regresará a los recintos cerrados en Italia.

Cabe mencionar que para el otoño del año 2027, el reconocido grupo ya está planeando una nueva etapa en la que se presentará en las principales capitales del continente europeo.