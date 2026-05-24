La reconocida y talentosa actriz Cecilia Suárez protagoniza la obra teatral “El invencible verano de Liliana”

Basada en una de las obras maestras de Cristina Rivera Garza.

Tendrá breve temporada en CDMX y gira en Monterrey, Guadalajara, Mérida, León y Guanajuato.

Por Mino D’Blanc.

“El invencible verano de Liliana” es la obra teatral protagonizada por la reconocida y talentosa actriz Cecilia Suárez basada en una de las obras maestras de Cristina Rivera Garza, que se presentará en breve temporada en CDMX y que también llegará a Monterrey, Guadalajara, Mérida, León y Guanajuato.

-Origen de la obra:

Está basada en el libro homónimo de la obra, autoría de Cristina Rivera Garza, quien es una de las autoras consideradas una de las figuras fundamentales de la literatura contemporánea en español.

Desde su publicación se convirtió en un fenómeno literario internacional y una de las obras más galardonadas de la autora.

-Premios otorgados al libro:

-El Premio Pulitzer de Memorias y Autobiografía 2024. También ha recibido el Xavier Villaurrutia, el José Donoso, el Rodolfo Walsh y el Mazatlán de Literatura.

-Premisas:

A Liliana Rivera Garza la mató su exnovio el 16 de julio de 1990. El asesino huyó y hasta hoy no ha sido atrapado. Liliana sería una más de esas víctimas anónimas asesinadas en México por hombres si no fuera por su hermana, la escritora Cristina Rivera Garza que, treinta años después de la muerte, encontró las fuerzas suficientes para revisar los archivos y documentos que dejó Liliana. Esta obra, como el libro que la inspira, reconstruye el pasado íntimo y público de Liliana Rivera Garza a través de sus propias palabras, sus pensamientos y dudas escritas en anotaciones, frases y diarios recopilados por su hermana. Con sensibilidad y firmeza, esta puesta en escena invita a recordar, a conmoverse y a no mirar hacia otro lado. Es un acto de amor, un ejercicio de duelo, un acto político, una forma de contar la historia de una mujer con su propia voz y honrar su paso por este mundo. Busca abrir conversación, preservar la memoria y transformas el escenario en un espacio de reflexión colectiva sobre la violencia de género, la justicia y la imposibilidad del olvido.

Para todo ello, el equipo creativo que apuesta por una mirada íntima y profundamente humana sobre la historia.

-Palabras de la autora Cristina Rivera Garza:

“A pesar de que las luchas de las mujeres, y en particular la lucha feminista, han construido un lenguaje que hoy nos permite narrar estas historias más allá —o en contra— de las narrativas hegemónicas patriarcales, todavía queda mucho por decir. Persiste el silencio en torno a la violencia de género, así como la duda y la suspicacia. Incluso nosotras mismas dudamos al momento de identificar qué constituye violencia y de encontrar herramientas para defendernos y protegernos” discierne, a lo que asevera: “por lo tanto, resulta vital poner atención a nuestros instrumentos, a lo que las herramientas de escritores y artistas pueden hacer frente al poder y la violencia. También es necesario subvertir la manera en la que contamos historias”.

-Productores y empresas productoras de la obra:

La producción ejecutiva es de Mariana Calderón.

Cecilia Suárez no solo protagoniza la puesta en escena, sino también es productora asociada junto con Óscar Carnicero quien lidera a Late Producciones Late y por Magnífico Entertainment por Claudia Sodi.

Ambos productores también impulsan en España a la productora teatral Tresillo, desde donde surgió esta colaboración internacional que hoy conecta a la república mexicana con Europa, alrededor de una historia profundamente íntima y necesaria.

En el país ibérico, “El invencible verano de Liliana” ya tuvo una exitosa temporada en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Ahora llega por primera vez a escenarios mexicanos.

-Dirección y adaptación:

Juan Carlos Fisher es el director. Él es conocido por exitosos montajes como “Prima Facie”, “La madre y las gratitudes”. Con “El invencible verano de Liliana” construye una puesta sobria, emocional y contundente alrededor de la memoria precisamente de Liliana.

La adaptación teatral la realizó Amaranta Osorio quien es una de las voces más reconocidas del teatro iberoamericano contemporáneo.

-Equipo de producción:

La escenografía e iluminación son de Ingrid SAC. El diseño audiovisual lo realizó Emilio Valenzuela. El diseño de vestuario es de Juan de Dios Ramírez. La composición original y el diseño de espacio sonoro es de Alex Aller.

-Breve temporada en la Ciudad de México:

Solo serán ocho funciones en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México y serán los días jueves 10, viernes 11, domingo 13, lunes 14, jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de diciembre del presente año.

-Ciudades de la república en la que se presentará:

Previo a su temporada en la capital de la república, “El invencible verano de Liliana” estará el jueves 20 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Monterrey. El sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en el Conjunto Santander de Guadalajara. El jueves 3 de diciembre en el Teatro Armando Manzanero de Mérida, Yucatán. El sábado 5 de diciembre en el Teatro Estudio del Teatro Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña de León y el domingo 6 en el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato.

-Gira en varios países de Latinoamérica:

En el mes de enero de 2027, “El invencible verano de Liliana” realizará una gira latinoamericana en Chile, Colombia, Perú y Argentina, reafirmando el alcance internacional de esta historia que ha resonado profundamente en distintos públicos en el orbe.

-Boletos para disfrutar la obra:

https://teatroinbal.sistemadeboletos.com/eventperformances.asp?evt=426