Este lunes 24 de mayo es el estreno de la telenovela “Tan cerca de ti nace el amor” a las 20:30 horas por “las estrellas”

Protagonizada por Oka Giner y David Zepeda, antagonizada por Irina Baeva.

Por Mino D’Blanc

Este es el estreno por “las estrellas” la telenovela “Tan cerca de ti nace el amor” protagonizada por Oka Giner y David Zepeda y antagonizada por Irina Baeva. Es producida por el experimentado Ignacio Sada Madero para TelevisaUnivision.

-Premisas:

Está basada en “Somos familia”, telenovela argentina estrenada en el año 2014, original de Enrique Estevanez.

-Sinopsis:

Narra la historia de Verónica Arellano, mujer que siendo muy joven tuvo un embarazo inesperado y da a luz a una niña. Es víctima de su propio padre quien es un hombre obsesionado con la moral y las apariencias, quien le arrebata a su hija para darla adopción. Esa tragedia hace que Verónica se convierta en periodista para emprender una búsqueda que la lleva a descubrir que su pequeña fue adoptada por Susana y Luis Miranda. Sin embargo, antes de que pueda encontrarse con ella, un accidente aéreo deja en la orfandad a los cuatro hermanos de Miranda, incluyendo a Valeria quien es la propia hija de Verónica. Joaquín Navarro quien es un exitoso empresario y el mejor amigo de Luis, asume la responsabilidad de cuidar a los niños. Para mantenerse cerca de su hija sin revelar su identidad, Verónica adopta una doble vida bajo el nombre de Consuelo; dicha decisión desatará conflictos, tensiones familiares y una red de secretos que amenazan con destruirlo todo.

-Elenco y personajes a los que le dan vida:

David Zepeda es Joaquín Navarro; Oka Giner es Verónica Arellano García y Consuelo; Irina Baeva es Kassandra Muñoz Castro; Alexis Ayala es Aurelio Arellano Tapia; Leticia Perdigón es Carmen Delgado Gómez; Yolanda Ventura es Consuelo García Santos; Alfredo Gatica es Marcos Tovar Urrutia; Julián Gil es Mario Novoa Olivares; Marcia Coutiño es Lorena Esquivel Sosa; Jaumeu Mateu es Iván Navarro Luján; Lizy Martínez es Romina Arellano García; Francisco Rubio es Nicolás Arellano Tapia; Pierre Angelo es Roberto Flores; Mimí Morales es Isaura Castro Olivares; Laura Montijano es Olga Fajardo Torrado; Andrés Vázquez es Hugo González Delgado; Ariana Saavedra en Valeria Miranda Ibarra; André Graham es Eleazar Cervera Esquivel; Jaime Maqueo es Diego Miranda Ibarra; Paola Hasany es Claudia Esquivel Sosa; Ariadna Jardón es María José “Majo” Navarro Fajardo; Bárbara Carbajal es Nayeli Pérez García; Sofía Zavala es Rebeca Novoa Millán; Natalia Álvarez es Esmeralda Blanco Cortez; Paula Cacho es Daniela Miranda Ibarra, Karla Galván es Melissa Miranda Ibarra; María José Parga es Alexa Flores; Kaled Acab es Bruno García Santos; Alejandro Ávila es Facundo Cervera Tovar; Verónica Jaspeado es Nuria Miranda Salas; Mane de la Parra es Luis Miranda Salas; Daniela Cordero es Susana Ibarra de Miranda; Wendy Braga es Beatriz, Nailé López es Fernanda; Mariana Balderas es Lupita; Roberto Tello es Polo; Vanessa de la Sotta es Alma Cortez Jirón; Esteban Franco es Felipe e Iñaki Echeverría es Renán Bermúdez.

-Equipo de producción:

“Tan cerca de ti nace el amor” es una obra original de Enrique Estevanez, adaptada por Juan Carlos Alcalá y Sosa Salazar. Escrita por Alejandra Díaz y por Mitzi Elizalde. La producción ejecutiva es de Ignacio Sada Madero con coproducción de Arturo Pedraza Loera. La dirección es de Fez Noriega y de Claudia Elisa Aguilar. La cinematografía es de Alfonso Mendoza, David Celis y Jesús Nájera Saro. Los editores son Israel Flores y Felipe Ortiz Canseco. La música del tema es composición de Jorge Eduardo Murguía y Mauricio L. Arriaga y es interpretado por María León; lleva el título homónimo del melodrama y el compositor es Alfonso Matehuala.

-Transmisión:

De lunes a viernes a las 20:30 horas por “las estrellas”.