Brote de Ébola deja 200 muertos en África y pone en alerta a 10 países

Excelsior

La epidemia de ébola que golpea a la República Democrática del Congo (RDC) encendió las alarmas sanitarias en todo el continente africano luego de que la Agencia Sanitaria de la Unión Africana (África CDC) advirtiera que al menos 10 países se encuentran en riesgo de verse afectados por el brote, considerado ya uno de los más graves registrados en el mundo.

El presidente de África CDC, Jean Kaseya, informó durante una conferencia de prensa que la amenaza regional incluye a Sudán del Sur, Ruanda, Kenia, Tanzania, Etiopía, Congo, Burundi, Angola, República Centroafricana y Zambia.

La expansión del virus ocurre en un contexto especialmente delicado para África Central, donde las autoridades sanitarias reconocen dificultades para rastrear contagios debido a la limitada infraestructura médica y a la presencia de zonas de conflicto armado en varias regiones de la RDC.

De acuerdo con el más reciente balance del Ministerio de Salud congoleño, la epidemia ya dejó más de 200 muertos y 867 casos sospechosos distribuidos en tres provincias del país africano. Las cifras oficiales publicadas el sábado elevaron el saldo a 204 fallecidos, un incremento significativo frente al reporte previo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que había contabilizado 177 muertes y cerca de 750 casos sospechosos.

La OMS declaró recientemente este brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, ante el temor de que la enfermedad continúe cruzando fronteras y genere nuevos focos de contagio en la región.