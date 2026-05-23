Sube a tres el número de fallecidos por el ataque en Acatzingo

Desde Puebla
Esta tarde, se confirmó que murió la persona herida durante el ataque en Acatzingo.
Como se informó antes, una balacera en ese municipio generó dos fallecidos y un lesionado de gravedad.
Se acaba de confirmar la defunción de la tercer víctima.
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