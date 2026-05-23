Inseguridad Slider Principal

Sube a tres el número de fallecidos por el ataque en Acatzingo

By Roberto Desachy / 23 mayo, 2026

Desde Puebla

Esta tarde, se confirmó que murió la persona herida durante el ataque en Acatzingo.

Como se informó antes, una balacera en ese municipio generó dos fallecidos y un lesionado de gravedad.

Se acaba de confirmar la defunción de la tercer víctima.

You may also like

Categorías