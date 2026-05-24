¡Desconocidos incendiaron dos vehículos en pleno centro de Xicotepec!

Desde Puebla

Xicotepec es un municipio sin ley.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado, cuando sujetos desconocidos prendieron fuego a dos vehículos estacionados sobre la calle 2 de Abril, en el centro de Xicotepec

Elementos de Protección Civil y Bomberos sofocaron las llamas de un Volkswagen Jetta color Blanco y un Vento, ambos con graves daños tras el incendio.

Aunque la policía municipal acudió, los sujetos tuvieron el tiempo para huir.