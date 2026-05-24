Accidente en Huauchinango deja daños materiales y personas lesionadas

Vecinos denuncian cobros excesivos en traslado de vehículos

Desde Puebla

Huauchinango, Pue. – Un fuerte accidente de tránsito se registró frente a la capilla San Isidro, en la colonia El Potro, hecho que involucró a tres vehículos y dejó personas con lesiones, además de generar la inconformidad de la ciudadanía por las condiciones del servicio de traslado de unidades siniestradas.

Según lo reportado, el percance ocurrió cuando una camioneta tipo van, modelo año 2000, con placas de circulación NRM526A del Estado de México, conducida por Jorge Sampayo Quin, sufrió una falla mecánica: el propio conductor informó que el vehículo se quedó sin frenos, perdió el control y golpeó primero un automóvil Pointer, modelo 2008, con placas STYK412A de Puebla, al mando de Óscar Gutiérrez. Posteriormente, la camioneta impactó también un Aveo sedán, modelo 2013, con placas NMB9205 del Estado de México.

Vecinos comentaron que el impacto fue tan fuerte que uno de los vehículos fue arrastrado varios metros, lo que alertó a toda la zona. Las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de la localidad por sus propios medios para recibir atención médica.

Además de los daños materiales y los afectados por el accidente, el hecho reactivó la inquietud y reclamos de los habitantes de Huauchinango. En las últimas semanas, ciudadanos que han vivido situaciones similares han denunciado que las unidades involucradas en siniestros deben ser trasladadas hasta las instalaciones de Grúas Canoa, ubicadas en Xicotepec de Juárez, a pesar de que existen corralones y espacios de resguardo disponibles dentro del propio municipio.

Los vecinos también señalaron que esta empresa no respeta los tabuladores oficiales de precios, ya que sus cobros son considerados excesivos por la población. Ante esta situación, pidieron de manera directa al ayuntamiento de Huauchinango, que explique quién emitió la orden para que los vehículos sean enviados a otro municipio, cuando en Huauchinango hay opciones cercanas y accesibles para su resguardo.